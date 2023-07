La reacción de la mujer que afirmaba ser hermana de Rocío Marengo tras el resultado de ADN

Patricia contó que su madre, María del Carmen Banegas, murió a los 15 años y que fue criada por sus abuelos; que "siempre se supo" que Alejandro era su padre y que la "iba a visitar".

“Hoy le puedo decir mi padre porque realmente tengo el ADN positivo. Rocío por ahí dice: ‘nunca supe’. Sí, ellos lo supieron siempre”, destacó la mujer.

Cuando tuvo contacto con la vedette, Patricia contó que a la actriz “lo único que le interesaba era saber si llevaba el apellido”. “Lo importante era que era su hermana. Yo tengo sentimientos, no la miro a Rocío como una famosa, la veo como mi hermana”, expresó.

“Así como en algún momento me sentí con un destrato como lo hicieron conmigo, lo hicieron con Juan Alejo (otro medio hermano de Rocío con quien Patricia tiene trato). Después del fallecimiento de mi padre, se olvidaron de ir hasta el cementerio. Cuando fui a hacer la exhumación del cadáver para tomar muestras de ADN, el señor que trabajaba ahí me contó que nunca fue nadie desde que lo dejaron. Ellos no tuvieron ningún sentimiento hacia su papá”, relató Banegas.

Rocío Marengo festejó su cumpleaños con amigos y confirmó la reconciliación con Eduardo Fort: "Te amo"

Después de anunciar su retiro de los medios por un particular motivo, Rocío Marengo celebró su cumpleaños número 43 (25 de marzo) de una manera muy especial.

La rubia celebró su nuevo año de vida junto a amigos en un exclusivo restaurante de la zona de Puerto Madero y también se destacó la presencia de su pareja, Eduardo Fort, con quien había pasado por alguna crisis.

Además entre los invitados estuvieron Felipe Fort, sobrino de Eduardo, y su novia Priscila Godoy. Rocío mostró desde su cuenta de Instagram varios momentos del festejo y hasta le dedicó un romántico mensaje a su pareja.

“Un cumpleaños muy feliz!”, comentó la ex participante de El hotel de los famosos 2 en sus redes, y luego agregó en la misma postal junto al empresario: “Te amo Eduardo Fort”.

Para su noche, Rocío Marengo eligió un elegante look con una pollera corta de vinilo color negro y bucaneras del mismo color, que combinó con un strapless con apliques de brillos.