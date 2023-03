Rocío Marengo anunció su retiro de los medios: el particular motivo

Embed

Y tras deslizar que en principio se trataría de un año sabático después de 20 años trabajando entre Argentina y Chile, finalmente confirmó su reconciliación con Eduardo Fort, con quien se irá a vivir a Estados Unidos. Cabe recordar que ya en febrero pasado fueron vistos juntos en el país del norte, aunque por ese entonces Marengo sólo habló de una linda relación entre dos ex.

"Me adapté a todo, pero ahora hay que parar. Me voy a vivir a Miami, éste es mi último proyecto(…) Me voy en mayo a vivir con mi novio a Estados Unidos", concluyó Rocío Marengo visiblemente emocionada pero feliz.

Fue allá por octubre de 2022 cuando Rocío Marengo blanqueó su separación de Eduardo Fort, días antes de ingresar a las grabaciones de El hotel de los famosos 2 (El Trece), tras más de una década en pareja aunque con varias idas y vueltas.

Y si bien a mediados de enero el reality apenas iba por su segunda semana al aire, lo cierto es que el programa ya estaba grabado, motivo por el cual Marengo estaba descansando en Miami, donde se reencontró con su entonces ex, Eduardo Fort y sus sobrinos.

Y no fue otro que Felipe Fort quien, desde sus Instagram Stories, deschavó el acercamiento de su tío con Marengo al grabar la previa de una cena en un coquetísimo restó de la que formó parte junto a su hermana Marta, preanunciando así la reconciliación.

Y mientras al empresario se lo ve alumbrar la carta con su celular mientras elige el menú, a Rocío se la ve sonriente y visiblemente feliz por la nueva oportunidad que comenzaba a darse la pareja, que por estas horas confirmó a viva voz la rubia desde Chile.