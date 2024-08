La reacción de Luciana Salazar tras las críticas por los suplementos dietarios que le da a Matilda

Así las cosas, consultada este martes sobre el escándalo, desde Intrusos (América TV) Guido Záffora compartió la reacción de la rubia, quien molesta por la situación aseguró no darle importancia, al tiempo que con ironía aseguró que le resulta rara la situación.

"Me resulta como curioso, porque estamos en una cultura en Argentina que no estamos muy acostumbrados a los suplementos o a la medicina ortomolecular, que nada tiene que ver con mi hija", deslizó desde una mensaje de audio e inmediatamente aclaró que es ella quien practica hace 10 años.

Asimismo detalló que la medicina ortomolecular tiene que ver con que "uno se hace análisis de sangre, para identificar deficiencias en el cuerpo y suplementarlas con vitaminas y antioxidantes". Sin embargo, aclaró que esto no tiene relación con su hija, quien solo toma tres vitaminas aprobadas por su pediatra.

Fue allí cuando Luciana criticó fuertemente a los medios por desinformar y crear controversias infundadas sobre su estilo de vida y su decisiones médicas en torno a ella y su pequeña hija.

Alberto Cormillot se refirió a la cantidad de pastillas que toman Luciana y Matilda Salazar y fue tajante

Este fin de semana se viralizó un polémico video en el que Luciana Salazar mostraba el cóctel de siete pastillas que su hija Matilda -de sólo 6 años- consume a diario, así como de las 15 que ella ingiere diariamente, lo que motivó que el Dr. Alberto Cormillot se refiriese al tema explicando si esta práctica es o no recomendable para los niños.

En diálogo con Nelson Castro y Dominique Metzger, Cormillot aseguró en Telenoche (El Trece) que darle estos suplementos a Matilda es “acostumbrar a una niña al consumo de medicamentos”.

“Si lo que la chica no come es carne, no sé por qué le dan vitamina C y D, porque la carne no es un alimento rico en esas vitamina, ¿no?”, se preguntó el médico y recomendó: “Yo creo que es acostumbrar a la niña posiblemente a un consumo de medicamentos. Uno debería procurar que un niño consuma preferentemente, de todas las comidas y en forma saludable”.

En tanto, el creador de Cuestión de peso agregó tajante: “En el tema de la alimentación, no lo digo solamente por Luciana, sino que en general hay como una ignorancia dichosa, porque la gente se maneja con creencias, mata evidencia, y entonces bueno… Hoy son esos suplementos, dentro de un tiempo serán otros, y la gente va variando de creencias”.

Asimismo, al ser consultado sobre si un niño debe suplementar su alimentación como un adulto, el Dr. Cormillot fue claro al señalar que "no", y remarcó que "si un médico le dio (a Matilda) vitamina C porque no comía carne, es posiblemente alguien que no está muy bien orientado”.

Por último, frente a la pregunta de si estos suplementos pueden reemplazar a la carne, el famoso médico dejó en claro que lo conveniente es ingerir “combinaciones apropiadas de legumbres, con semillas y con granos”. “Si una persona no va a consumir carne porque es una decisión, si son adultos, bueno, que la hagan para ellos, pero que no la hagan para los chicos”, concluyó.