La reacción de Mauro Icardi ante el claro acercamiento de Wanda Nara

Así las cosas entre tantas idas y vueltas, y a pesar de los desplantes de la mediática que sigue cobrándose el engaño con la China Suárez en octubre de 2021, el futbolista sigue intentando el perdón de Wanda.

ida y vuelta entre Mauro Icardi y Wanda Nara IG.jpg

Quizás por eso, al despertarse del otro lado del continente, ni bien se encontró con semejante gesto público por parte de su todavía esposa, Mauro Icardi no dudó en reaccionar respondiéndole con otro emoji: el de un corazón, demostrándole una vez más que la ama y no quiere perderla.

Mientras tanto, la mayor de las Nara sigue mostrando sus salidas esteñas para que quede claro que quien lleva la batuta en esta historia es ella. "Salí solo 2 noches pero no desperdicié ni un segundo . Y sino, para qué me invitan si saben como me pongo. Dame mil de estas noches… nights amigosssss - PDE 2023" apuntó en su flamante posteo de Instagram.

Más allá de los miles de kilómetros que los separan, Mauro Icardi eligió recibir el año con una foto de su por ahora esposa, Wanda Nara, y agradeció tener "una hermosa mujer" a su lado, aunque misteriosamente luego la borró.

Sobre el posteo, y la posible reconciliación ente ambos, la empresaria que se encuentra en Punta del Este combinando trabajo y placer, habló en exclusiva con A la tarde (América TV), y no negó que pueda existir una posible reconciliación entre ambos.

wanda nara mauro icardi.jpg

Al ser consultada por Gustavo Descalzi sobre el posteo que le dedicó el futbolista, aseguró "yo estaba acá en Punta, quizá era otra mujer que lo estaba acompañando", bromeó.

Y luego se sinceró: "Fue lindo, que diga esas palabras de amor siempre son bien lindas, bien recibidas, después el tiempo dirá, vamos a ver, vamos despacio", dijo.

Así, con estas declaraciones, Wanda dejó abierta la posibilidad a que su regreso a Estambul la reencuentre con el amor de Mauro, y se den una nueva oportunidad, una vez más.