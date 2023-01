El comentario de Wanda Nara en una foto de Mauro Icardi que alimenta rumores de reconciliación

Ellos suelen demostrar su enojo, amor y muchos sentimientos más a través de sus cuentas oficiales de Instagram, y cada "like" cuenta en la relación de los padres de Isabella y Francesca.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Por eso, sorprendió el "me gusta" que la empresaria le dio al jugador del Gelatasaray, indicando un pronto acercamiento entre los dos que se develará en los próximos días.

Y no sólo eso: en la foto en la que Mauro está entrenando, ella le dedicó un dibujo del elemento del fuego, que bien saben quienes transitan el universo de las redes sociales significa sólo una cosa: atracción sexual.

Cabe destacar que los hijos que la hermana de Zaira tiene con Maxi López comenzaron las clases virtuales, y es inminente el viaje de Wanda a Europa para que las niñas comiencen de modo presencial el ciclo escolar.

mauro like de wanda.jpg

Wanda Nara le confesó a Ángel de Brito si vuelve o no a Turquía, ¿se queda en Argentina?

Nuevamente desde Punta del Este, este jueves, Ángel de Brito reveló en exclusiva en LAM (América TV) la charla íntima que tuvo con Wanda Nara, donde le confesó qué pasará con su futuro, y si se instalará en Argentina o partirá hacia Turquía.

Hace apenas una semana, Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda, había confirmado que la empresaria se iría a Turquía para que los chicos comiencen las clases, pero los días pasan y Wanda sigue en Punta del Este, y cada vez con más ganas de quedarse en Buenos Aires.

image.png

Sin embargo, el conductor se encontró con la empresaria en la Fiesta Bresh, y confesó: "Acá habíamos dicho que iba a volver a Estambul pero me parece que no va a volver tan pronto, está complicado".

"Los chicos grandes van a empezar online, pero las nenas tienen que empezar presencial. Wanda me dijo: "yo me quiero quedar a vivir en Argentina, lo escuché de su boca, me quiero quedar acá y quiero trabajar acá", aseguró el conductor sobre la charla íntima que tuvo con la por ahora ex de Mauro Icardi.

"Va a ir y venir por los chicos, la traba el tema de los chicos pero me dijo vos me preguntás hoy y me vendría a vivir a Argentina mañana", aseguró, e "hizo incapié en que iba a mantener su compromiso con Telefe".