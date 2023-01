La reacción de Maxi tras enterarse que la mayor traición de Thiago en Gran Hermano 2022

Embed

En las últimas horas se conoció que Maximiliano Guidici tuvo una charla con Ariel Ansaldo, quien le contó que Thiago reconoció haber nominado a Alexis.

"Al Cone le dije: 'vos y Thiago son intocables', pero a Thiago nunca hablamos eso. Por eso, cuando Thiago me dijo que me nominó, en la semana más difícil para mí...", le dijo el cordobés a Ariel. "Pero si Thiago dijo que lo nominó al Cone", le contestó el experto asador.

"¿Thiago lo nominó al Cone?", exclamó y se quedó sin palabras. "Yo no sé para qué hablo", acotó Ariel, arrepentido por haberle contado.

Gran Hermano 2022 Thiago salvó a uno de los nominados pero cometió un error que le costó muy caro.

Tremenda denuncia en Gran Hermano 2022: acusan a Alfa de haber contratado un call center

Este miércoles en Intrusos (América TV) dieron a conocer una tremenda denuncia contra el personaje más picante de Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago.

Según trascendió el más veterano de la casa habría contratado un "call center" para avanzar nominación a nominación en el juego. Pablo Cabaleiro, su mejor amigo, sería el responsable de "administrar" ese operativo.

Ante esa denuncia, El Mago Sin DIentes habló en Intrusos. "Yo no tengo un call center. Eso no existe. Lo que sí existen son los fanáticos de Alfa, que están participando", sostuvo.

"Se armaron grupos en las redes sociales y en WhatsApp, donde apoyan a Alfa. Yo desde mi WhatsApp es ver el juego desde afuera y juego también. Eso está permitido", agregó.

Al finalizar, El Mago Sin Dientes reveló el pedido que le hizo el hombre de Tigre antes de entrar al reality. "Me dijo: 'voy a entrar a Gran Hermano y quiero que me ayudes'. Yo le pregunté: '¿qué querés que haga?'. Y me pidió que vaya a las galas. Lo hice un tiempo hasta que vine a Mar del Plata. Ahora, como no puedo ir, mando mensajes a los grupos de WhatsApp y voy diciendo a quién votar", concluyó.