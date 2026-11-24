A través de sus historias de Instagram, Celeste Cid compartió una publicación de la cuenta oficial de los Emmy, donde se anunciaba que la segunda temporada de División Palermo había sido distinguida como la mejor comedia.

"¿2do Emmy que? Aguante todo, Santiago Korovsky sos muy genio", expresó la artista acompañando su posteo con la canción Me siento mucho mejor de Charly García.

Así, con una combinación de humor, espontaneidad y ternura, Cid encontró la manera de acompañar a su novio desde la virtualidad en una noche inolvidable y celebró la importante estatuilla para el actor y guionista.

División Palermo ganó el Emmy Internacional 2026

La segunda temporada de División Palermo ganó el Premio Emmy Internacional 2026 en la categoría mejor comedia. El galardón se entregó en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, durante la 54.ª edición de los International Emmy Awards.

La serie creada, dirigida y protagonizada por Santiago Korovsky se impuso frente a producciones del Reino Unido, España e India. Se trata de su segundo Emmy Internacional, ya que había ganado la misma categoría en 2024. De esta manera, se convirtió en la primera producción argentina en conseguir dos premios consecutivos como mejor comedia.