La reacción de Romina Pereiro al hablar de su separación con Jorge Rial

“Ahora estoy mejor, acompañada, con amigos, familia, enfocada en mi trabajo; y eso me ayudo a salir del momento de la crisis”, agregó, destacando el apoyo incondicional de su círculo íntimo.

Luego, contó que es lo que la llevó a esa crisis: “Me costó la repercusión, siempre me costó. Al principio de la relación con Jorge, también me costaba. Eso era lo que más me costaba, toda esa repercusión de la que no estaba acostumbrada y creo que nunca me voy a acostumbrar”.

Por último, ante la pregunta sobre si su separación del conductor es definitiva, Pereiro cerró, firme con su postura: “No hablo de eso. No quiero hablar ni dar detalles porque me incomoda. Nos seguimos viendo y hablamos. Hay buena onda”.

Yanina Latorre contó detalles del fuerte audio de Romina Pereiro y Jorge Rial sobre una tercera en discordia

Yanina Latorre contó los detalles de un audio de Romina Pereiro a los gritos mientras Jorge Rial hablaba con una famosa. La panelista detalló en LAM, América, que la nutricionista era muy celosa de su pareja, que cuando el periodista y Angie Balbiani compartían el staff de Intrusos le hizo muchos planteos, y la columnista fue despedida del ciclo.

Pero, sorprendió al contar otra historia de celos extrema sobre un audio que está circulando. “Yo tengo audios de Romina put… a minas que hablan con Rial. Yo la conozco”, reveló Yanina.

“Lo tengo y que no me lo nieguen. Se ve que ella encuentra un mensaje o algo y yo tengo el audio”, dijo sabiendo que se viene la negación. “Se ve que Jorge para demostrarle a Romina que esta mujer no era nadie, llama, está hablando él con esa persona”, empezó contando.

“Rial llamó a esa chica, que es conocida, obviamente, y él le dice ‘che, dejá de molestarme, me estás persiguiendo, porque mi mujer…’. Y de atrás se escucha la voz de ella gritando ‘¡pedazo de pu…, dejá de llamar a mi marido! ¡No molestes a hombres casados!’”, detalló.

Vale recordar, que Romina una vez declaró que "Más de una vez, tuve que defender a mi familia", en referencia a que sacó las garras para señalar cosas que no le gustaban.