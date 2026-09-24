Se filtró la polémica condición que Tini Stoessel les impuso a los invitados de su boda con Rodrigo De Paul

Sobre este punto, Marcela Coronel aclaró que las imágenes difundidas no serían exactamente las mismas que recibieron los invitados. “Estas imágenes que nosotros vamos a ver son las referencias que están inspiradas en realidad en lo que Tini está pidiendo. No son exactas porque no queremos comprometer a la persona que nos pasó la información. Esto fue una investigación con Santiago Sposato”, señaló la integrante del ciclo conducido por Marina Calabró y Luis Ventura.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la interpretación que algunas invitadas habrían hecho inicialmente de la palabra “gala”. En un primer momento, algunas personas habrían relacionado la indicación con la famosa Met Gala, el reconocido evento internacional de moda donde suelen destacarse los atuendos llamativos, extravagantes y de fuerte impacto visual.

Sin embargo, todo indicaría que la propuesta para el casamiento de Tini sería bastante diferente. Las referencias apuntarían hacia una estética más clásica y elegante, alejada de los diseños teatrales que suelen protagonizar la tradicional gala neoyorquina. “Vos viste que en la Met Gala es mucho show, vestidos amplios, teatrales, con plumas... O con extravagancias”, explicaron durante el programa.

Además, la indicación de vestimenta no estaría pensada exclusivamente para las mujeres. El mismo enlace privado que recibió cada invitado también incluiría referencias destinadas a los hombres, con diferentes alternativas para definir el look de la noche.

“Y también para los hombres. Hay una parte que está dedicada a los hombres. Hay algunos que tienen corbata, otros no”, concluyeron al explicar uno de los particulares requisitos que Tini Stoessel habría incorporado a la esperada boda con Rodrigo De Paul.

Cuáles fueron las declaraciones de Tini Stoessel sobre su casamiento con Rodrigo de Paul en pleno recital

Tini Stoessel atraviesa un momento muy especial mientras se prepara para dar el sí junto a Rodrigo De Paul, aunque su presente también está marcado por la interna familiar con su papá, Alejandro Stoessel.

Durante su show en Guayaquil, Ecuador, la cantante sorprendió a sus seguidores al referirse públicamente a la boda que tendrá con el futbolista de la Selección Argentina.

“Es una locura que me conozcan desde que tengo 14 años y ahora me van a ver casada, mis amores”, expresó Tini desde el escenario, emocionada por el importante paso que dará en su vida.

El comentario generó sorpresa entre las fanáticas ubicadas en las primeras filas. Al notar sus reacciones, la artista lanzó entre risas: “Miren cómo se quedaron”.

Sin brindar mayores detalles sobre la celebración, que será a mediados de diciembre, Tini Stoessel anticipó: “Será muy pronto”.

Días atrás, además, circuló en redes sociales la imagen de la invitación al casamiento con Rodrigo De Paul, que tendrá lugar en el exclusivo Dok Haras de Exaltación de la Cruz.

En su reciente presentación en Bogotá, Colombia, la cantante también hizo referencia a la situación familiar y la auditoría. “Ustedes están de alguna manera acompañándonos en un duelo, seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando”, manifestó.