La reflexión más sincera de Wanda Nara sobre las polémicas situaciones con Mauro Icardi y la China Suárez

A través de su canal de difusión con los que se conecta con sus seguidores, la conductora reveló detalles de su rutina diaria, sus proyectos laborales para el 2025 y su manera de ver la vida.

“Mi hogar es mi felicidad”, destacó mostrando algunas imágenes rodeada del amor de sus cinco hijos. En cuanto a lo laboral adelantó algo de lo que será la segunda temporada de Love is Blind Argentina.

“Dicen que es increíble la cantidad de gente que se presentó y las historias. Se van a enloquecer. Si la primera temporada fue un éxito, la segunda será diez mil veces superior”, comentó entusiasmada.

Y no sólo eso ya que contó que tendrá “muchas publicidades, muchos viajes planeados de trabajo”, y explicó en cuanto a ese tema y la organización familiar: "Estoy organizando con mis chicos que dentro de poco empiezan el colegio".

Sobre los problemas que puedan aparecer en la vida, Wanda Nara comentó profunda: “Si no están bien, es normal, puede pasar, es la vida. Esos momentos hacen que valoremos más la felicidad y el estar vivo. Lo bueno y lo malo son temporarios. De lo malo hay que aprender, y de lo bueno, ser conscientes de que también puede terminar, así que hay que disfrutar cada minuto”.

Y confesó si le afectan las opiniones ajenas sobre ella: “Algunos me preguntan si no me afecta lo que dicen de mí. Les juro que a veces siento que hablan de otra persona. Es tan alejado a mi manera de ser o a mis valores que lo tomo como si estuvieran hablando de alguien más”.

En sus historias de Instagram, en tanto, Wanda mostró el especial regalo que le hizo su hija Isabella con un cartel con varios corazones que decía: “Mamá te amo mucho, sos la mejor”, lo que simboliza el gran sostén que tiene en medio del revuelo mediático que atraviesa.

Moria Casán fulminó a Wanda Nara con un increíble sobrenombre por el escándalo con Mauro Icardi

El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sin duda es el tema del verano en el ambiente del espectáculo local y quien se refirió al tema con su particular y siempre filosa visión fue Moria Casán.

"Los escándalos mediáticos ahora se hacen vía redes. Son bufones mediáticos. Yo esto lo hice antes y con mas huevos porque era adelante de los periodistas. Ahora es un psicopateo total", manifestó la diva en charla con revista Gente.

Y al referirse a la mediática, Moria lanzó picante con su habitual humor "Wanda Nada". Sobre Mauro Icardi, la actriz fue categórica: "Es muy cholulo. Es fanático... Lo marean las luces. Es picante".

"Tiene mucho resentimiento y no sé por qué si a él le va divino. Tiene la mentalidad del nuevo rico. Me parece que tiene mucha ira con Wanda Nada", observó la diva sobre el perfil del futbolista.

En cuanto a la otra protagonista de la historia, la China Suárez, Moria Casán marcó: "Enigmática... La China es enigmática. La pasa bomba y es divina".

"Yo no veo a futuro a nadie. Me muevo en el presente y ellos son entretenedores del chisme", marcó al ser consultada si le ve futuro al romance de Icardi y Suárez.

"Esta historia me agotó. No la consumo más, pero abrís cualquier lado y están. Me aburrieron ellos. No tienen solidez", cerró picante.