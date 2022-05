La respuesta de Cinthia Fernández ante la denuncia de Matías Defederico

Embed

"Estoy en la puerta del colegio. Hoy es martes, es el día que me toca estar con mis hijas, y las retiraron antes", expresó.

Ante la dura acusación de Defederico, la panelista de Momento D le respondió a su ex. "Pedazo de cara dura este tipo", exclamó, indignada, en una publicación en Twitter, donde mencionó una nota de Primicias Ya.

Cinthia explicó que ella se encargó retiró a las niñas al colegio porque él le había dicho que las podía pasar a buscar, pero no estaba dispuesto a ingresar al barrio cerrado, donde reside la bailarina.

"Me dijo que él iba a retirarlas del colegio, pero que, a la vuelta, las llevaba hasta la puerta del country, que yo me tenía que arreglar, que las nenas podían entrar caminando con mi vieja -que fue operada hace poco- con las mochilas", describió la panelista tras los dichos de Defederico.

Cinthia Fernández, indignada con Matías Defederico por una prohibición

Cinthia Fernández estalló con todo en LAM contra Matías Defederico. El sábado, la panelista de Momento D vivió una situación dramática con sus hijas, en la puerta del barrio cerrado donde vive su ex.

La bailarina fue hasta el ingreso de ese country para llevar a las chicas a una actividad en el club hípico, que funciona en ese predio, pero no pudo pasar porque Defederico le prohibió la entrada.

"Me prohibió la entrada al barrio porque interpuso una medida cautelar y, en la garita de seguridad, tienen que ver si me pueden dejar pasar o no. Es un ser nefasto", afirmó la panelista, furiosa con el padre de sus hijas.

"Otro papá, de unos compañeritos de las nenas, que vive ahí, me salvó porque él las llevó a las nenas", explicó.

Cinthia remarcó que fue innecesaria toda la situación que vivió con sus hijas en la puerta del country donde tiene propiedad su ex. "No solo no aporta, lo que tiene que aportar, sino que además, es un violento", sentenció.