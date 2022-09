La respuesta de Luis Ventura a Cinthia Fenández: "No soy ningún..."

Embed

El enojo de Cinthia contra Ventura se dio luego de que Matías Defederico participe de Secretos Verdaderos (América) , donde contó, con lágrimas en los ojos, cómo fue su encuentro con sus hijas, Charis, Bella y Francesca, en una cancha de fútbol, luego de que su ex le suspendiera las visitas.

“Hoy, cuando llegué a la cancha, ellas estaban jugando un partido. Yo me puse en un corner, porque estaba Cinthia, para estar lejos y para no provocar nada, y cuando las nenas levantan la mirada y me ven, es un 'estás ahí, pa'", había dicho el exfutbolista, al borde del llanto.

Luego de la emisión del fin de semana, Cinthia explotó contra Ventura por la nota al padre de sus hijas, y comenzó la pelea que ya lleva algunos días.

El tremendo gesto de Cinthia Fernández contra Luis Ventura

Parece que a Cinthia Fernández no le cayó nada bien la entrevista que Luis Ventura le realizó el pasado fin de semana a Matías Defederico, en Secretos Verdaderos (América TV). Tal es así que este lunes, al ser consultada por el notero de A la tarde sobre los dichos de su ex, decidió no dar declaraciones, se escapó caminando hacia su vehículo, e incluso le mandó un "saludo" bastante desagradable a Luis Ventura.

Al preguntarle sobre la decisión del padre de sus hijas de revocarle el permiso para salir del país con las pequeñas, no dio mayores detalles más que un "pregúntenle a él". Sin embargo, se refirió con unas palabras bastante fuertes hacia Defederico: "igual, todo lo que diga, sigue siendo un sorete", disparó.

Mientras Tucho, el cronista del ciclo que conduce Karina Mazzocco le realizaba las preguntas y ella se hacía la distraída, Cinthia fue consultada sobre si quería hablar con Luis Ventura, a lo que respondió con un gesto, a lo lejos, bastante desagradable.

Luego de la entrevista que el periodista le realizó el sábado a Defederico, la madre de Charis, Bella y Francesca salió con los tapones de punta hacia el ex Intrusos, notablemente disgustada por el reportaje al que ella también había sido invitada.

“Ventura, te agradezco la invitación, pero cuando dejes de hacer homenajes y preguntes en profundidad como un buen periodista que sos y se ve que justo en las entrevistas a él te agarró bueno o distraído”, indicó.