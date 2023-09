La romántica foto de Dani La Chepi con su nueva pareja, tras su lucha contra la depresión

dani la chepi y julian, su novio.jpg

Por otro lado, la humorista también compartió un video muy divertido junto a su hija Isabella. “Julián, sabés que mi mamá tiene muchísimos talentos y los principales son cantar, actuar y bailar. Bueno bailar bailaba de joven”, comenzó diciendo la niña en el video.

Ahí, en clave cómica, la nena contó: “El principal de todos esos es tirarse pedos en cualquier segundo, cualquier hora, siempre tiene gases y flatulencias”.

Dani La Chepi habló de su dramático problema de salud: "No me podía..."

Dani La Chepi desapareció abruptamente de las redes sociales donde solía tener mucha actividad durante varios meses y luego se supo que estaba atravesando un grave problema de salud.

Lo cierto es que en una nota con el ciclo Intrusos, América Tv, la influencer comentó cómo se encuentra hoy tras ese serio inconveniente que atravesó, de un pozo depresivo mezclado con ansiedad, y los síntomas que la alertaron que algo no estaba bien.

"A comparación de cómo estaba hace tres meses atrás siento soy Messi pero estoy a medio motor, yendo muy despacito y en tratamiento", precisó con su habitual humor Dani La Chepi.

Y explicó: "Los problemas de golpe me pasaron por encima hay un momento que el cuerpo no te da más. En mi caso tengo anorexia nerviosa, se me cerró el estómago y no comía, no me pude levantar de la cama literalmente".

"No tenés que tener miedo de pedir ayuda", enfatizó la influencer. Y cerró contando cómo lo superó: "Un estrés, miedo y ansiedad... Pero si aprendí algo es que ningún estado es permanente y confié en mis médicos. Siempre hay una luz, no la ves, pero la hay".