La sorprendente reacción de Rusherking a una foto de la China Suárez sin maquillaje

Al ver el mensaje entre la belleza de su novia y el pedido astrológico, Rusherking le dio ánimos: "Vos podés, mi amor".

La actriz no dejó pasar el mensaje de su pareja, y decidió replicarlo con algo que demostró que la relación va viento en popa. "Juntitos es más llevadero", escribió la actriz a su pareja.

Hace unos días, la China terminó el rodaje de una película que estaba rodando en Montevideo, Uruguay. Allí estuvo instalada un mes con sus tres hijos: Rufina, de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, junto a Benjamín Vicuña. Rusherking también se hizo lugar para ir a visitarla al país vecino y pasar tiempo juntos.

image.png

La furia de Rusherking con la China Suárez por hablar de María Becerra

En un vivo de Instagram desde Chile, propuesto por la propia China Suárez a sus seguidores, ella fue contundente cuando le preguntaron sobre María Becerra, la ex novia de Rusherking, quienes terminaron la relación a fines de 2021 y no del todo bien.

"¿Qué opinás de María Becerra?", le consultaron a la madre de Rufina, Magnolia y Amancio. A lo que ella la destacó como cantante: "Que es una mega artista. La rompe, no sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música".

Lo cierto es que tras esta revelación de Suárez sobre la ex de Rusherking que tomó trascendencia en los medios, el joven de Santiago del Estero se habría contactado vía telefónica -y un tanto enojado- con su novia para pedirle que no hable más de su ex.

Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live detalles de cómo fue la tensa charla que tuvo la pareja: “Duró un rato porque me cuentan que Rusher estaba sacado y le habría dicho (a la China) que no quiere que la nombre más, le das de comer a los vampiros por el periodismo”.

“Esto me lo contaron hoy temprano, no me quiero imaginar cómo debe estar ahora cuando todos los portales hablan de este tema, me dijeron eso, habría reaccionado de la peor manera Rusherking cuando escuchó a su novia hablar de su ex”, agregó.