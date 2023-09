La sorprendente respuesta de Wanda Nara cuando le preguntaron si saldría con una persona sin plata

Otro de los usuarios quiso saber cómo hacía para repartir su tiempo entre la Argentina y el exterior. “Me organizo. Soy muy organizada y dejo todo planeado. Próximamente muchas novedades”, admitió.

También le consultaron: “¿De dónde sacaron tus hijas el amor por los caballos?”. “Seguramente de mí, que soy quien las lleva cuatro o cinco veces por semana a equitación. A mí me gusta mucho y ellas pasan horas y horas en el campo”, contó la mujer del futbolista Mauro Icardi.

wanda nara historia ig.jpg

La explosiva confesión de Kennys Palacios a Wanda Nara sobre su participación en Bailando 2023



Kennys Palacios es mucho más que el estilista de Wanda Nara. Sin duda, es su mejor amigo así como también su confidente diario. Es por eso que en la mañana de este sábado, él desde Buenos Aires y ella desde Estambul, charlaron de todo un poco a través de un vivo de Instagram, donde su participación en Bailando 2023 (América TV) fue uno de los temas centrales.

Claro que a medida que fueron sumándose internautas al vivo, comenzaron a dejarles saludos, comentarios y muchas preguntas sobre la incursión de Palacios en el programa de Marcelo Tinelli. "Kennys vas a ser el campeón del Bailando 2023 te ponen", leyó Wanda mientras el estilista salía de su casa en medio de la conversación virtual.

Wanda Nara Kennys Palacios - captura vivo1 IG.jpg

"¿Para tanto chicos? No sé... o sea, se fueron dos parejas. 28 creo que hay. Sabés lo que falta..." respondió él completamente sincero. "Wanda qué generosa que sos, el aguante que le das a tu amigo y la posibilidad de que tenga un espacio en la tele" siguió leyendo entonces la mujer de Icardi.

Fue allí cuando Wanda aclaró que ella no lo puso en el programa, sino que "lo llamaron a él". Así, en ese momento, y en tren de seguir con el chiste, Kennys no tuvo mejor idea que deslizar irónico: "Sí chicos, Wanda me puso. ¿Y saben qué más puso en el contrato? ¡Que tengo que ganar!".

Y como si eso fuera poco, el amigo de Wanda Nara siguió delirando ante el imaginario de la gente sobre las influencias de su amiga y confidente, al asegurar pícaro: "Y tengo el mejor sueldo. Gano tres veces más que todos".