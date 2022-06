La sorpresa que Juana Viale le dio a Mirtha Legrand: desfiló vestida de novia

Juana Viale

Juana lució un vestido de novia estilo romántico con encaje chantilly con transparencias en mangas y pecho, entalle en la cintura y una amplia falda con vuelo.

La sorpresa fue tal porque Juana Viale le había comunicado a su familia que no iba a poder ser parte del evento de moda.

Una vez recorrida la pasarela con su impactante elegancia, Juana se acercó a su abuela y se vivió un momento de mucha emoción.

Mirtha Legrand

Juana Viale

RS Fotos

La reacción de Mirtha Legrand ante los rumores de su posible desembarco en Telefe

En las últimas horas, se dijo que el nieto de Mirtha Legrand, Nacho Viale estaría cerrando negociaciones con Telefe para lograr que la diva comience la temporada 2022.

Hace algunos días en el marco de los premios Martín Fierro, Mirtha Legrand anunció su regreso a la televisión y dijo que tenía muchas ganas de volver.

Destacó que estaba esperando que su nieto termine las negociaciones confirmando que existía la posibilidad de que la diva no regrese a la pantalla de El Trece, con posibilidades de pasar a América o a Telefe.

PrimiciasYa se contactó con Mirtha, quien negó rotúndamente esa información y dijo que se enteró por este medio sobre la versión que circuló en las últimas horas.

"Es la primera noticia que tengo sobre esto, ante su conulta. Nacho no me dijo nada sobre esto que se dice, pero no es verdad. Hablen con Nacho", señaló Legrand.