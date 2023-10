La sorpresiva confesión de Ximena Capristo sobre la pelea de Gustavo Conti con Pedro Alfonso

Así, Capristo admitió este viernes que fue ella quien convenció a Conti para hablase públicamente de la pelea, cuando siempre prefirió mantener un bajo perfil sobre la cuestión.

Ximena Capristo Gustavo Conti Pedro Alfonso - nunca mentó ni busca fama - captura Socios del espectáculo.jpg

“Lo que pasa es que a Gus no le gusta, pero yo le dije ‘me están haciendo quedar como que soy una mala leche’, y yo conté la verdad muchísimo después. E incluso no conté todo, conté solo el 50 por ciento de las cosas, hay un montón de cosas más que no las quiero decir. Yo me saco las cosas de encima, me limpio, hay que andar flojita por la vida y no quedarse con algo interno, y tratar de ocultar, si yo no le hice nada a nadie”, aseguró firme Ximena Capristo.

En tanto, la mujer de Gustavo Conti concluyó argumentando: “Nosotros estamos acostumbrados a hacer una temporada de teatro con una compañía, y después esto se cambia... Todo el tiempo uno está sin trabajo. Pero más allá del trato, había una amistad entre ellos, eso es lo que a Gus le dolió. Y yo salí a hablar porque yo convivo con Gus y porque yo sé lo que le pasa a él”.

Gustavo Conti habló de su pelea con Pedro Alfonso tras las duras acusaciones de Ximena Capristo

Después de que Ximena Capristo recordase de qué extraña manera se rompió la amistad de su marido, Gustavo Conti, con Pedro Alfonso durante la última obra teatral que compartieron varios años atrás a causa de los destratos de la pareja de Paula Chaves y que éste la tratase de mentirosa, ahora el ex GH dio su versión de los hechos.

Consultado por Socios del espectáculo (El Trece), Conti ratificó las palabras de su mujer y apuntó contra Pedro: "Yo calculo que él no estaría pasando un buen momento. No sé qué le pasó porque nunca nos juntamos a tomar esa cerveza que me dijo".

Al tiempo que agregó: "Lo que pasa también es que, aunque me los ponga a todos en contra, voy a decir que hay gente que miente y dice que yo me había enojado con Pedro porque no me había dado más laburo. Y yo ya se que en el teatro son tres meses de temporada y, si hay suerte, sale una gira. Sino te quedás sin laburo".

Gustavo Conti y Ximena Capristo sobre pelea con Pedro Alfonso - captura Socios del espectáculo.jpg

"Con Pedro pasó lo que pasó en la gira porque él estaba pasando un mal momento calculo, no estaba integrado al grupo, no comía con nosotros. Tampoco hablaba con nosotros y, cuando yo me acercaba a hablarle y decirle 'loco, ¿qué te pasa?' el chabón me dijo: 'No me toqués'. La Negra no mintió, el chabón tuvo una gira polémica y sino que venga y me diga que es mentira", argumentó Conti sosteniendo los dichos de su mujer en LAM (América TV).

Por último, Gustavo Conti concluyó molesto: "Te descoloca y decís 'qué hago, para qué lado voy'. Ayer estaba todo bien y hoy no me hablás. Nos sentábamos a comer y él se iba solo a una mesa. Tanto Freddy Villareal, el Huevo Muller, Ileana Calabró y todos los que estaban ahí lo saben. Ellos no quieren decir nada porque tienen la intención de trabajar. Si no me quieren llamar a mí para trabajar, no me llamen pero nosotros no mentimos".