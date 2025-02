La sorpresiva declaración de Roberto García Moritán sobre su vínculo con Gaby Espino

Moritán sorprendió al soltar elogios sobre la chica en cuestión. "Es una mujer espléndida. Muy inteligente", destacó.

Y fue por más al revelar que el diálogo empezó en las redes y siguió con mensajes porque "hay buena onda". "Hay buena onda. Veíamos hablando más como amigos que como pareja", enfatizó.

"¿Van a volver a verse?", quiso saber la notera. "No tengo ni idea", aseveró, dejando abierta la puerta para seguir conversando.

Por último, el empresario reiteró que está soltero y su corazón está libre. "No estoy saliendo con nadie", sentenció el ex de Pampita.

Embed

La furia de Gaby Espino tras la foto romántica con Roberto García Moritán en Miami: "Fuimos a cenar y..."

Este miércoles en Intrusos (América TV) explotó una bomba. En el ciclo de espectáculos contaron que Roberto García Moritán se encontró con una misteriosa mujer, la presentadora Gaby Espino, en Miami y los rumores de romance no tardaron en aparecer.

"Ella se llama a Gabriela Espino. Trabajó en Nubeluz, pero ahora es presentadora e influencer. Se venían conociendo hace tiempo", contó la periodista Laura Ubfal, mientras pasaban una foto del empresario y la diosa en el Faena Theater.

Ante el revuelo por su salida con Moritán, Gaby Espino se comunicó con Daniel Ambrosino y fue contundente: "Esta nota de prensa me sorprendió muchísimo porque no es cierto. A Roberto lo conocí por amigos en común", contó.

La presentadora aclaró que compartieron una comida, pero no ningún romance entre ellos. "Hablamos. Me invitó a cenar. Lo conocí, fuimos a cenar y la pasamos chévere", remarcó.

Y finalizó: "Fuimos a cenar como amigos y es la única vez que lo he visto. No tengo ningún tipo de relación con él. Me parece una persona agradable, pero no tengo nada más que contar".