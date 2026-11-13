Preocupación por la salud de Jorge Bocacci: internación, alta y el duro diagnóstico que enfrenta

“Tratamos de priorizar fundamentalmente la salud de él, la tranquilidad. Lo único que podemos hacer es paliarle los síntomas, darle medicación como para que él no la pase mal”, sostuvo.

Si bien Jorge Bocacci fue dado de alta el miércoles 11 de noviembre luego de unos dias internado en la localidad balnearia, su estado sigue siendo de preocupación y se encuentra acompañado de sus seres queridos.

Quién es y cómo es la carrera de Jorge Bocacci

Jorge Bocacci es un periodista, locutor y presentador argentino, naciedo el 2 de julio de 1945. Es recordado como el maestro de ceremonias de Titanes en el Ring, histórico programa de catch creado por Martín Karadagián.

Su paso por la televisión llegó cuando Karadagián lo convocó para presentar a los luchadores y en ese histórico programa ofició de maestro de ceremonias durante dos etapas.

Su estilo se caracteriza por una voz potente y muy reconocible, ideal para presentar a los luchadores con dramatismo antes de cada combate. Esa forma de anunciar se volvió un sello de identidad de Titanes en el Ring y marcó a varias generaciones.

En sus comienzos el locutor condujo programas dedicados al tango y por esa labor recibió cinco Premios Martín Fierro como difusor de la música ciudadana.