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Preocupación por la salud de Jorge Bocacci: internación, alta y el duro diagnóstico que enfrenta

Se conoció el difícil estado de salud que atraviesa Jorge Bocacci, histórico locutor del programa Titanes en el Ring, quien estuvo internado en Mar de Ajó y fue dado de alta.

13 nov 2026, 10:00
Preocupación por la salud de Jorge Bocacci: internación, alta y el duro diagnóstico que enfrenta

Preocupación por la salud de Jorge Bocacci: internación, alta y el duro diagnóstico que enfrenta

Preocupación por la salud de Jorge Bocacci: internación, alta y el duro diagnóstico que enfrenta

Preocupación por la salud de Jorge Bocacci: internación, alta y el duro diagnóstico que enfrenta

Hace unos días se conoció de la internación de Jorge Bocacci a los 81 años. El histórico presentador del ciclo de lucha libre Titanes en el Ring atraviesa un delicado estado de salud.

El periodista Pablo Montagna indicó vía X que el conocido locutor fue internado en un hospital de Mar de Ajó el domingo 8 de noviembre y luego se confirmó el diagnóstico de un tumor cerebral en el lóbulo frontal izquierdo.

Días después, el periodista amplió la información acerca de la salud de Bocacci e indicó que fue dado de alta y trasladado al mismo geriátrico donde se encontraba antes de la internación debido a su diagnóstico. "Lamentablemente no hay mucho más por hacer", precisó.

En tanto, su expareja Graciela Di Biase, habló con el medio Teleshow e indicó que los médicos desaconsejaron una intervención quirúrgica debido al estado general de Bocacci.

“Tratamos de priorizar fundamentalmente la salud de él, la tranquilidad. Lo único que podemos hacer es paliarle los síntomas, darle medicación como para que él no la pase mal”, sostuvo.

Si bien Jorge Bocacci fue dado de alta el miércoles 11 de noviembre luego de unos dias internado en la localidad balnearia, su estado sigue siendo de preocupación y se encuentra acompañado de sus seres queridos.

Quién es y cómo es la carrera de Jorge Bocacci

Jorge Bocacci es un periodista, locutor y presentador argentino, naciedo el 2 de julio de 1945. Es recordado como el maestro de ceremonias de Titanes en el Ring, histórico programa de catch creado por Martín Karadagián.

Su paso por la televisión llegó cuando Karadagián lo convocó para presentar a los luchadores y en ese histórico programa ofició de maestro de ceremonias durante dos etapas.

Su estilo se caracteriza por una voz potente y muy reconocible, ideal para presentar a los luchadores con dramatismo antes de cada combate. Esa forma de anunciar se volvió un sello de identidad de Titanes en el Ring y marcó a varias generaciones.

En sus comienzos el locutor condujo programas dedicados al tango y por esa labor recibió cinco Premios Martín Fierro como difusor de la música ciudadana.

     

 

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