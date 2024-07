La sorpresiva reacción de Ariel Rodríguez Palacios tras los duros ataques de Furia de Gran Hermano

Embed

Este jueves, en el pase con A la Barbarossa, Ariel bromeó sobre posibles negociaciones que haría con los ex participantes del reality, que estaban en su mayoría en el piso del programa de Georgina.

"¿Tenés a todos representados?", le preguntó Lío Pecoraro. "Alguna no, estoy cerrando y con algunos tendré algún problemita, pero...", lanzó, con humor, el chef, y remarcó: "Está todo bien, no pasa nada, estamos jugando ¿o no?".

Par dejar en claro que no pretender estar en conflicto con Furia ni con ningún otro ex GH, el cocinero prometió que hará un almuerzo para ellos y estarán todos invitados: "Del primero al último Gran Hermano van a estar invitados".

Al finalizar, Ariel Rodríguez Palacios reiteró que no tiene problema alguno con Juliana ni con ningún ex GH. "Está todo bien y no pasa nada, está todo de diez", remató.

La verdad detrás de la feroz reacción de Furia de Gran Hermano contra Ariel Rodríguez Palacios

Esta semana, Furia de Gran Hermano estuvo en Ariel en su salsa, el programa de Ariel Rodríguez Palacios en Telefe. Al aire, la estratega se mostró muy cómoda y simpática con el conductor. Sin embargo, ella no se sintió del todo conforme con su visita al ciclo.

El pasado jueves, en una nota con Se Picó, la entrenadora de crossfit apuntó contra el famoso chef: "Es un idiota. Me cayó muy bien el chabón, pero está pasado de rosca. Es más intenso que yo. Vos tenés que ir al psicólogo, no yo. Tené cuidado porque, si yo quiero, te saco tu programa... Vos te quedas sin tu programa. ¡No me falten el respecto!".

Embed

Más tarde, en un vivo en TikTok con Gastón Trezeguet, Furia contó qué fue lo le molestó de su visita a Ariel en su salsa. "Una persona que estaba en el programa me quiso hacer vender como que yo estaba en algo clandestino. Me dijo: '¿me podes hacer un video que diga esto?'. Lo miro y le digo: '¿qué hacés? ¿te pensás que soy tonta? ¿qué me estás pidiendo'".

"¿Por eso es el bardo?", reaccionó el ex GH. "No, no es por eso. Es porque me di cuenta que lo que les importaba era hacerme mal. Y la verdad es que yo fui con toda la intención de conocerlo a Ariel y su programa, que es re lindo. Abrieron la pantalla con Georgi, con quien no tengo ningún drama, y nos expusieron con Mauro. Nosotros tenemos todo el derecho de tener nuestra charla, si él quiere", cerró la estratega.