Nuevos detalles de la separación de Wanda Nara ¿que descartan una reconciliación con Mauro Icardi?

Así las cosas, invitada al streaming que conduce Ángel de Brito en Bondi, la abogada Ana Rosenfeld se refirió al acuerdo que firmaron Wanda y Mauro, así como dio su opinión sobre el divorcio de su amiga, además de cliente.

“La gente hace esa crucecita para decir que se casó con un régimen de separación de bienes. Este régimen tiene la solemnidad, que quiere decir que bienes tengo yo y los bienes que tiene el otro”, explicó.

Al tiempo que detalló que “es una condición solemne decir qué va a administrar cada uno. No alcanza solo con marcar con una cruz”. De esta manera, dejó claro que la mediática y la actual estrella del Galatasaray tienen perfectamente divididos sus bienes, lo que pone una distancia aún mayor entre ellos, que podría ser efectivamente definitiva aunque todavía muchos lo duden.

La nueva chicana de Wanda Nara a semanas de su separación de Mauro Icardi: "Que no se confundan..."

Como buena influencer que es, ya es sabido que Wanda Nara vive su día a día a través de las redes sociales, donde comparte sus trabajos así como también sus buenos momentos familiares, así como también de los otros.

Es así que tras haber anunciado una nueva separación de Mauro Icardi, la mediática hizo las valijas y se fue primero a Brasil y luego a Disney con Isabella y Francesca. En tanto, tras varios días de diversión a puro juego e infinidad de montañas rusas temáticas, Wanda y las nenas aterrizaron en las paradisíacas playas mexicanas de Tulum.

Como era se suponer, la mayor de las Nara no dejó de mostrarse feliz y sensual desde su cuenta de Instagram tomando sol y disfrutando de los lujos caribeños. Pero también se hizo tiempo para deslizar una sutil indirecta claramente destinada a Icardi, por estos días instalado en Turquía cumpliendo sus compromisos futbolísticos en el Galatasaray, de quien asegura estar nuevamente separada.

Wanda Nara posteo- Si tuviera otra vida elegiría.jpg

Así, entre foto y foto del espectacular hotel caribeño con sus paradisíacos paisajes, y tras asegurar en uno de sus posteos al llegar a México "Si tuviera que elegir otra vida, vuelvo a elegir vivir la mía", desde sus historias virtuales publicó un contundente mensaje que muchos aseguran es un llamado de atención a su marido.

“Que no se confundan contigo, a ti no te cuesta nada perdonar. Lo que sí te cuesta de verdad es volver a confiar. Es muy distinto”, reza la frase dedicada a Sagitario, su signo zodiacal, para este viernes 9 de agosto, día en que lo compartió sutilmente, a sabiendas de que Mauro la sigue de cerca a través de las redes dado que en esta crisis matrimonial la morocha decidió no bloquear a su marido en su perfil de Instagram, donde cuenta con casi 17 millones de seguidores.