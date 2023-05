La sorpresiva salida de uno de los integrantes históricos de Cocineros Argentinos: "Hasta siempre"

Se trata del reconocido chef Juan Ferrara, que intrigó a todos con el anuncio de que daría un paso al costado, a muy poco de la muerte de Guillermo Calabrese. "La verdad es que me costó muchísimo empezar estas palabras que son la despedida de Cocineros Argentinos. Son muchas emociones fuertes las que me invadieron en estos días. Tardé en expresarlas porque me di el espacio que necesitaba para hacerlo. Durante ese tiempo, y aún todavía, no pararon de llegarme centenares de mensajes de cariño y muchísimo amor. Me encantaría poder darle un abrazo a cada uno de ustedes…", comenzó escribiendo Juan.