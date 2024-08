La tajante declaración de Virginia Demo sobre Costa y si volvería a participar en Gran Hermano

Ahora, la obra que se mantiene dentro de los 10 espectáculos teatrales más vistos, seguirá durante la primavera y el verano en el teatro Liceo de Buenos Aires. Y en el festejo que se realizó esta semana con ese gran anuncio, Virginia habló en exclusivo con PrimiciasYa y contó cómo vive esta experiencia.

"Estoy muy contenta y agradecida por esta oportunidad porque es un grupo hermoso y posta nos llevamos súper bien", comenzó diciendo la ex GH sobre este desafío como actriz.

Luego agregó: "Es para mí una nueva etapa en compartir escenario ya que yo estoy acostumbrada a los unipersonales de humor. Entonces estoy escubriendo eso que es lo lindo el estar en el atrás y sobre el escenario con gente, está buenísimo".

"Me gustaría seguir en teatro. Obviamente, en este mundo del teatro sí es realmente lo que me gusta. Esto de compartir escenario con otra gente, no estar sola con él, me estoy descubriendo un mundo que me gusta pasando mucho", remarcó.

Sobre si pudo hablar con Costa por el revuelo que se armó por su incorporación, Virginia señaló de manera contundente: "Nunca hablé con Costa, ella me aclaró que no lo había dicho con mala intención.Yo lo que escuché me pareció que fue así. Entiendo todo, pero bueno cada uno le da una impronta al personaje diferente. Yo no lo pude ver cuando lo hacía Costa, segúro estaba buenísimo, pero conmigo también está bueno. Después si por cualquier otra cosa me la encuentro, yo creo que está todo claro con ella".

"Yo entré cuando ya se había ido. Entonces yo no tengo ni idea, a mí simplemente me ofrecieron un papel que estaba vacante. No fue que dijeron 'vamos a sacar a una persona para ponerte a vos', lo único que hice fue aceptar un trabajo", indicó.

Por otro lado, Virginia aseguro que sigue vinculada a Telefe y cómo le gustaría participar en Gran Hermano 2025: "El año que viene me encantaría estar para dar una experiencia y hablar con los chicos adentro como hicieron Alfa y Romina este año. Pero volver a participar como lo hizo Coti no, ya lo hice y fue una experiencia hermosa".

El drama de Virginia Demo tras sufrir un problema de salud: "Estoy indignada"

Este fin de semana Virginia Demo decidió exponer en sus redes sociales la crisis que atravesó en medio de un problema de salud y se mostró desesperada por la falta atención en su prepaga.

“Estoy enferma, estoy indignada, pago una prepaga cara, como todas. Hace horas que quiero comunicarme, ninguno de los teléfonos corresponde a lo que dice, médico en línea NADA, una mentira, el WhatsApp no sirve para nada, en fin…” , comenzó diciendo en una historia.

A todo esto, se sumó que actualmente la comediante es parte del elenco del musical de Legalmente Rubia y su problema de salud no le permitía estar condiciones para subir al escenario y cumplir con sus obligaciones.

"Quería decirlo porque estoy re caliente, tengo teatro, tengo streaming mañana y casi no puedo hablar”, enfatizó preocupada por encontrar una solución inmediata.

Por último, pidió buenas energías a sus seguidores para pasar el mal momento y concluyó: "Si me quieren mandar Reiki todos lo quieran, bienvenido sea".