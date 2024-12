La tajante postura de Pampita sobre la razón que llevó a Wanda Nara a ventilar chats con La China Suárez

Embed

Al ser consultada por la decisión de Wanda de filtrar chats con La China, que solía contarle detalles del escándalo del motorhome, Pampita fue tajante con los motivos que llevaron a la mediática a difundir ese material. "No me gusta juzgar. Es muy personal cómo cada uno reacciona. No puedo dar consejos ni puedo opinar", manifestó.

La diosa de las pasarelas dejó en claro que no tienen intenciones de volver a hablar sobre lo que ocurrió cuando encontró a Benjamín Vicuña con la actriz. "El pasado está re enterrado", remarcó.

Al finalizar, Pampita enfatizó que está en armonía con las personas que la rodean, incluso con La China, con quien compartió dicho evento. "Nos llevamos muy bien como familia. No hay nada que nos toque. Además, yo estoy en otra sintonía", cerró.

La implacable y cuestionable actitud de La China Suárez tras el abrazo con Pampita en un evento

Anoche, La China Suárez y Pampita coincidieron en un evento en Galerías Pacífico. Ante los fotógrafos acreditados se mostraron con muy buena onda, en medio del revuelo por los chats que filtró Wanda Nara con la actriz, donde hablaban del escándalo del motorhome.

El cronista de Intrusos (América TV), Alfonso Oliva, estuvo en el lugar e intentó tener declaraciones de La China. Sin embargo, no estaba dispuesta a hacer declaraciones ante la prensa.

Al legar al shopping, la actriz posó para las cámaras, pero no quiso decir nada sobre el cruce con Wanda Nara y Mauro Icardi en Gardiner. También habló de los chats de ella con la conductora de Bake Off Famosos cuando explotó su affaire con el jugador del Galatasaray.

Cuando se retiraba, La China fue escoltada por seguridad del lugar y, una vez más, no quiso hacer declaraciones. Siguió su paso con una sonrisa y simplemente aclaró: "No tengo nada para decir".

Para dejar en claro que tiene la mejor con Pampita, la actriz se encargó de blanquear que tiene diálogo frecuente con la modelo. "Siempre charlamos", advirtió para luego retirarse sin mediar más palabras con los periodistas.