La tajante respuesta de Marina Calabró a Jorge Rial tras acusarla de traidora

Lo cierto es que hace unas horas, al enterarse del regreso de Marina Calabró a la televisión con Luis Majul en las mañanas de LN+, Rial lanzó un picante tuit dirigido hacia su ex compañera, con quien la relación evidentemente no terminó de la mejor manera.

“¡Pedro! Mira quien vuelve. La viudita a la tele”, escribió con ironía el periodista, haciendo una particular referencia a El contra, el popular personaje que encarnaba Juan Carlos Calabró, papá de Marina.

Y agregó contundente: “¿A quién va a traicionar ahora? Cuidense. Filtra toda la información. No la agreguen a los chats o, mejor, hagan uno paralelo".

jorge rial.jpg

La respuesta de Marina Calabró a Jorge Rial

Sin pasar por alto las duras críticas que hizo Jorge Rial hacia su persona, Marina Calabró volvió a referirse a los chispazos con el conductor.

“TV Nostra fue un proyecto que -lamentablemente- naufragó, que fue un fracaso. Pero ya está, fue en mayo del año pasado. Di vuelta la página. El tiempo pasa, la espuma baja y la verdad que no estoy enojada”, comenzó diciendo Marina en una nota que dio para Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Jorge me dio una posibilidad grande que fue hacer Intrusos, y fueron cuatro o cinco años de laburar bien y no quiero que este final me empañe un recuerdo que es con cariño”, agregó.

Además, Marina no descartó volver a tener un cara a cara con Rial: “Algún día, él decantará, nos cruzaremos y limaremos asperezas si es que quedan. No me quiero anclar en mayo de 2021 cuando estamos en febrero de 2022”.

“No pasa nada, lo importante está en otro lado. No me hago la superada, pero pasaron casi diez meses, ya está. No me detengo a analizarlo. Bueno, le sale así. Te juro que lo tengo muy elaborado, me sorprendo a veces porque hace dos años quizás hubiera llorado dos semanas, esta vez me enteré porque Daniel Ambrosino que mandó al chat de compañeros de Intrusos”, cerró Calabró.