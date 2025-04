La terminante advertencia de Viviana Canosa a Lizy Tagliani tras su angustiante descargo

Este domingo, al comienzo de La Peña de Morfi, Telefe, Lizy Tagliani se tomó unos minutos para hacer su descargo y defenderse entre lágrimas de lo que se la acusa.

"Les voy a decir la verdad, seguramente saben lo que está sucediendo estos días. Estoy triste, no pensé que esto pueda pasar. Gracias a Dios tengo 54 años y todavía conservo mis amigos de la infancia y compañeros del secundario y trabajos", comenzó la conductora.

"Toda gente que me brindó su afecto, cariño y confianza, y que de la mayoría aún sigo siendo amiga. Ese apoyo incondicional es lo que me da fuerza en los días que estoy viviendo. Yo sé quién soy, estoy muy segura, y mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí", continuó.

Y siguió: "Tener la vida que tengo y llevar mi apellido son lo mejor que me pasa. Me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y que quede en claro que yo soy una buena mina y persona".

"Gracias a ustedes pude construir una familia y pude ser quien soy. Soy Payaso, atolondrada, un aparato, pero no soy un personaje: soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad", expresó conmovida Lizy Tagliani.

Continuó así su defensa: "La gente que me conoce sabe que soy así y los que no me conocen quizá puedan pensar que he fingido este tiempo pero nadie puede ser un personaje durante 54 años y conservando a la misma gente y amigos".

"Si algo fuera verdad les doy mi palabra de honor que yo misma voy a decir 'sí, eso pasó'. Los quiero. Ojalá mis compañeros puedan entenderme hoy y ayudarme", juró Lizy ante los televidentes.

"Primero no quería venir, no tenía ganas, pero me di cuenta que este lugar es como si fuera mi familia. Acá estoy, acá está frente a ustedes una amiga. De verdad, yo no miento y no voy a mentir nunca", concluyó totalmente quebrada.

Al rato y sin dudar, Viviana Canosa le contestó de manera picante a Lizy tras su descargo, en un mensaje vía Instagram que replicó la cuenta @elejercitodelam en X.

"Canosa contesta fuerte", se precisó desde la cuenta en X del programa que conduce Ángel de Brito, mostrando el mensaje de Viviana al video con el descargo de Lizy Tagliani, adelantando que no aflojará pese a su angustia al aire: "Mañana ampliaremos! Abrazo", advirtió la periodista.

viviana canosa respuesta descargo lizy tagliani.jpg

Viviana Canosa describió cómo fueron los supuestos robos que sufrió por parte de Lizy Tagliani: "Vi como..."

En medio de la guerra entre Marcela Tauro y Lizy Tagliani, la periodista Viviana Canosa se sumó a la polémica y arremetió contra la humorista sacando a la luz una historia que nadie se imaginaba.

"Vos sabés que después de lo que Tauro dijo hace mucho tiempo, sentí que a partir de ahí podía hablar yo también. Yo viví cosas tremendas. Usaba mi auto, entraba a mi casa, me afanaba", contó en diálogo con Puro Show, El Trece.

Por otro lado, también hizo un explosivo descargo en su programa Viviana en vivo El Trece y no tuvo en pudor en describir cómo se dieron los presuntos robos que la humorista llevó a cabo en su casa.

“Muchas veces dejaba la puerta de mi cuarto abierta, y muchas veces vi que me faltaba plata de la cartera”, mencionó en primer lugar sumamente indignada.

Luego, recordó: “Un día, nunca lo conté, abrí la ducha como que me fui a dar un baño, me puse la bata y me quedé sentada en la bañera. Conté 50 segundos, entré a mi cuarto y vi como la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera. Ese día le dije: ‘andate de mi casa, y nunca voy a entender por qué me estás robando'”.

“Yo tenía en mi casa para mis amigos bebidas, whisky, y las bebidas fueron bajando y me iba desapareciendo comida del freezer”, agregó dando a entender que también Lizy estaba detrás de eso.