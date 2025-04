Viviana Canosa describió cómo fueron los supuestos robos que sufrió por parte de Lizy Tagliani: "Vi como..."

Por otro lado, también hizo un explosivo descargo en su programa Viviana en vivo (El Trece) y no tuvo en pudor en describir cómo se dieron los presuntos robos que la humorista llevó a cabo en su casa.

“Muchas veces dejaba la puerta de mi cuarto abierta, y muchas veces vi que me faltaba plata de la cartera”, mencionó en primer lugar sumamente indignada.

Luego, recordó: “Un día, nunca lo conté, abrí la ducha como que me fui a dar un baño, me puse la bata y me quedé sentada en la bañera. Conté 50 segundos, entré a mi cuarto y vi como la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera. Ese día le dije: ‘andate de mi casa, y nunca voy a entender por qué me estás robando'”.

“Yo tenía en mi casa para mis amigos bebidas, whisky, y las bebidas fueron bajando y me iba desapareciendo comida del freezer”, agregó dando a entender que también Lizy estaba detrás de eso.

Esta semana, Marcela Tauro estuvo en Sálvese quien pueda (América TV) y recordó cuando contó que Lizy Tagliani le había tirado onda a Martín Bisio, su ex pareja.

A partir de las declaraciones de su colega, Viviana Canosa salió a pegarle a la conductora de La Peña de Morfi. "Viví cosas tremendas, te las puede contar Lucas Bertero que éramos muy amigos en esa época. Me generaba ternura, empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa, me afanaba", aseguró.

La respuesta de Lizy Tagliani no se hizo esperar. En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, la humorista le contestó a la figura de El Trece con un video contundente.

“Perdón, pero ni mi nombre ni el de mi mamá se mancha ni se manchará jamás”, escribió en la publicación.

En el video, Lizy manifestó: "Me llegan un montón de capturas y mensajes de lo que están diciendo de mí. Quiero decir que son todas mentiras. Me pongo a disposición".

Al finalizar, la conductora dejó entrever que el tema podría terminar en la Justicia. "A partir de ahora, de ver cuáles son los pasos a seguir. Quien quiera creerme que me crea", enfatizó.