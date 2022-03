La terrible amenaza de Mica Viciconte por su enojo con Robertito Funes

Luego, Viciconte arrojó: “Cuando quedás eliminado hacés la nota con él y, si no me nombra como corresponde y no respeta mi apellido, lamentablemente no se va a concretar esa nota si quedo eliminada”.

Mica Viciconte El fuerte mensaje de Mica Viciconte para Robertito Funes

Cómo nació la pelea entre Mica Viciconte y Robertito Funes

Mica Viciconte contó a Intrusos cómo fue la interna con Robertito Funes: “No importa de dónde es mi apellido, en mi familia es Viciconte, y acá lo que yo discuto es la intención de quién lo dice”.

“Esa misma persona se burló de mí y de mi pareja por la voz, me dice Vichiconte, cuando hay una intención de mala leche, más que no lo conozco y no lo comparto”, señaló la participante de MasterChef Celebrity.