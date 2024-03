La terrible broma que les hicieron los jugadores originales a los nuevos en Gran Hermano: "Sos malísima"

Más tarde, Del Moro los llamó, ellos estaban en una de las habitaciones, y les mintió: "Chicos, estuvimos acá hablando con el equipo original, y el liderazgo tiene la potestad de decirme quién quiere que abandone la casa en este mismo momento. Ya uno deja la casa y lo decide ¿quién? el líder. Emma, te escucho".

"Voy a elegir a Sabrina (Cortez)", actuó Emmanuel. "Sabrina, tenés que abandonar la casa en este mismo momento, muchas gracias por todo, chicos", agregó el conductor.

Los jugadores, que no estaban al tanto de la broma, se quedaron paralizados y comenzaron a despedir a Sabrina. Sin embargo, Rosina Beltrán no pudo evitar reírse y Del Moro apareció y dijo en chiste: "Sos malísima, Rosina", dejando al descubierto la broma.

Embed

Furia analizó el juego y expuso su mayor error en Gran Hermano: "Maquiavélica"

Luego de que Lisandro Navarro haya sido eliminado y que Agostina Spinelli decidiera irse de Gran Hermano, Juliana 'Furia' Scaglione analizó su juego y admitió un error que cometió.

El lunes, además, ingresaron dos exparticipantes y cinco nuevos jugadores a la casa más famosa del país. En ese contexto, Furia destacó -en una charla con Rosina Beltrán cerca de la pileta- que los últimos concursantes entraron en un momento clave del juego: “Entran después de una salida re maquiavélica”.

Y aseguró: “No digo que no me puse contenta, porque por un lado sentí paz, pero me re golpeó la situación en general”.

Acto seguido, Furia se refirió a la cena de nominados que compartió con Agostina, Lisandro y Virginia Demo: “La cena del sábado me pegó cuatro cachetazos en la cara. No daba, no daba para haberme sacado tanto y gritarle en la cara”.

“No sabes cómo se reía la mina”, contó Furia, y Virginia, que estaba en la pileta, acotó: “Ustedes cuando lo vean de afuera lo van a entender. La cara de ella y el modo era espantoso, super feo”.