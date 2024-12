La Tora contó qué pasa con Renato Rossini y por qué festejaron juntos Navidad

"Es un crack, súper educado, es un amor. Me puso contenta que mi familia se haya prendido", dijo la Tora sobre la Navidad que pasó con Renato.

Embed

Y contó cómo se le ocurrió invitarlo a pasar noche buena: "No nos conocíamos de antes, lo conocí en Gran Hermano. Vieron el stream y cuando me contó que pasaba la Navidad solo que su manager se volvía no lo dudé, venite. Eso somos los argentinos".

"Amistad, yo aprendí que no miro con ningún otro hijo a cualquiera que trabaje en Telefe, no hay chances, por la experiencia que pasé", dejó en claro la Tora sobre su vínculo con Renato.

Y sobre sus trabajos y ex novio Nacho Castañares comentó: "No laburamos más juntos, sólo en La noche de los ex. Fue una decisión mía, ya tomada y hablada hace rato para crecimiento personal".

la tora y renato.jpg

Renato Rossini se quiso hacer el vivo y Sabrina Cortez le paró el carro en pleno aire de Gran Hermano

En La noche de los ex de Gran Hermano, Telefe, el segundo eliminado de esta temporada, Renato Rossini, se quiso hacer el vivo con la ex participante de la edición anterior, Sabrina Cortez, y le paró el carro.

Todo surgió cuando el conductor Robertito Funes le consultó si estaba saliendo con el peruano. "No", le respondió Cortez muy serena. "No, ya terminamos, hace dos", acotó Rossini.

Inmediatamente, Sabrina estalló de furia y le respondió al influencer: "Renato, pará. Perdón, tiempo. Dejá de decir pelo... porque después me matan a mí por las redes. No estuvimos, no vamos a estar, ni un pico nos dimos".

"Es humor, querida. Es humor, por favor", le contestó Renato. "No es un humor para mí. A mí me matan en las redes después", agregó enojadísima la exjugadora.