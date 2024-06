La Tora rompió el silencio tras su fuerte cruce con Furia en los camarines de Gran Hermano: "Se la da de..."

"No, y es complejo para que se entienda el punto de cada uno, porque no todo el mundo puede resumir tan fácilmente su idea. Y con tantas personas ahí se discute... a veces nosotros, somos tres gatos locos, y nos pisamos. Es difícil", acotó Sol Rivas.

"Obvio, es difícil", expresó La Tora, hizo silencio, suspiró y agregó: "No voy a hablar, quiero tranquilidad. El día que hable... mientras tanto no puedo. ¿Qué decirles?"

"Hay personas que son complicadas en televisión porque no se amoldan a lo que se está hablando, es así", sumó Rivas. Fue entonces cuando La Tora disparó: "A mí me extraña como gente que se la da de jugadora no entiende que afuera son personas, esto es un reality show. ¿Cómo todos los pibes se bancaron el hate y todo y después otras personas no se banquen eso? ¿Justo vos con tu carácter no te la bancás? Me parece algo raro".

Luego, Rivas le consultó: "Se cruzaron ayer en maquillaje. Quiero saber quién ganó". Sin embargo, La Tora no quiso dar detalles y le respondió: "Después te cuento fuera del aire".

El verdadero motivo que desató la guerra entre Furia y La Tora de Gran Hermano

Una guerra feroz se desató entre La Tora y Furia de Gran Hermano. Según trascendió, la entrenadora de crossfit enfrentó a la rubia cuando coincidieron en un camarín.

Juliana se puso enardecida con la ex participante de GH 2022. "Te querés colgar de mi fama y me envidias", le recriminó la estratega. La tensión fue subiendo y las maquilladoras tuvieron que separarlas.

Según contó Fede Bongiorno en Bondi, el streaming de Mandarina, Furia le hizo la cruz a La Tora porque su hermana, Coy, le dijo que la criticó duramente durante su estadía en el reality de Telefe.

"Furia tiene una lista negra de 40 personas. Es una lista que hizo su hermana, Coy, con personas que hablaron mal de ella. En esta lista está Ángel de Brito, Georgina Barbarossa, Diego Poggi y La Tora", contó el panelista de LAM.