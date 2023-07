La tragedia que golpea a Robert De Niro: murió uno de sus nietos, a los 19 años

“Mi hermoso y dulce ángel. Te amé más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Fuiste mi alegría, mi corazón y todo lo que fue siempre puro y real en mi vida”, escribió la mujer, en el posteo que le dedicó.

Luego, Drena mostró la tristeza que la envuelve en este momento tan trágico. “Desearía estar con vos ahora mismo. Ojalá estuviera con vos. No sé cómo vivir sin vos, pero trataré de seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al ser tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado”, indicó.

“Lo siento mucho, mi bebé”, cerró Drena el texto, que no compartió ningún detalle de las circunstancias que rodearon a la muerte de su hijo Leandro. “Descansa en paz y el paraíso eterno, mi querido niño”, señaló.

Nieto de Robert De Niro

Robert De Niro sorprendió al mundo al anunciar en una entrevista reciente que se convirtió en padre por séptima vez a sus 79 años. El multipremiado actor, que se encuentra promocionando su próxima película, About my Father, hizo la confesión durante una entrevista en Entertainment Tonight Canadá. La noticia ha causado revuelo en las redes sociales, especialmente porque se desconoce la identidad de la madre y el sexo del bebé.

De Niro es padre de seis hijos, pero al ser cuestionado por la conductora Brittnee Blair, reveló que tenía uno más. "Siete, en realidad. Acabo de tener un bebé", dijo el actor. Los representantes de De Niro confirmaron sus palabras, pero no dieron más detalles sobre la situación.

El misterio sobre la madre del nuevo bebé ha encendido las redes sociales, ya que el actor ha estado soltero desde 2018. Muchos especulan que la madre podría ser Tiffany Chen, una instructora de Robert y su pareja de los últimos meses. Los paparazzi los captaron corriendo hacia un auto en marzo, y alguien dijo: "Hey chicos, vamos, está embarazada".

De Niro ha sido un padre dedicado a lo largo de su vida, criando a sus seis hijos con dos esposas diferentes. Sus primeros dos hijos, Drena y Raphael, son producto de su relación con su primera esposa, Diahnne Abbott. Luego de su separación, el actor tuvo un noviazgo con Toukie Smith y tuvo gemelos, Aaron y Julian. En 1997, De Niro se casó con Grace Hightower y tuvo dos hijos más, Elliot y Helen.

El actor ha sido muy abierto sobre su paternidad y ha hablado en varias entrevistas sobre cómo ha criado a sus hijos. A pesar de ser conocido por interpretar personajes duros, ha sido un padre muy suave y comprensivo. "No me gusta tener que imponer la ley y cosas así. Pero (a veces) no te queda más remedio. Y creo que cualquier padre diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes", dijo en su entrevista con Blair.

De Niro también ha hablado sobre la posibilidad de que sus hijos sigan sus pasos en la actuación. "A mis hijos les digo: ‘Si quieres ser actor o quieres hacer esto o lo otro, está bien siempre que seas feliz. Simplemente no te vendas barato'", dijo en una entrevista con People en 2020.

Algunos de sus hijos han seguido su carrera en la actuación, incluyendo a Raphael, Julian y Drena. Raphael actuó en películas como Toro Salvaje y Despertares, mientras que Julian ha sido visto en The First Lady y La Lucha del Campo. Drena es quizá la más reconocida de los hijos de Robert en el cine con participaciones en A Star is Born, Pasante de moda, Año Nuevo y The Lovebirds.

La noticia del nuevo bebé de De Niro ha dejado a muchos preguntándose cómo será como padre a su edad avanzada. Sin embargo, el actor ha demostrado ser un padre amoroso y comprensivo a lo largo de su vida, y estamos seguros de que será igual de dedicado con su nuevo hijo.