La tremenda amenaza de Furia en Gran Hermano: "Si entra Sabrina yo..."

La jugadora argumentó que no tiene afinidad con la rubia. "No la aguanto, boludo. Imaginate, dos personas que no me aguanto en esta casa, ya está, es suficiente", explicó.

Por el momento, la tensión está puesta en la placa de nominados. En una instancia caliente del reality, Lisandro, Virginia, Agostina, Furia, Isabel o Joel, uno de ellos, deberá abandonar la casa de Gran Hermano.

El desafortunado comentario de Ximena Capristo sobre Furia de Gran Hermano que generó repudio

Ximena Capristo hizo este jueves un desafortunado comentario sobre Juliana 'Furia' Scaglione de Gran Hermano, en el programa A la Barbarossa (Telefe), que generó fuerte repudio en las redes sociales.

Capristo estuvo en el ciclo conducido por Georgina Barbarossa y analizó las estrategias de los distintos participantes del reality. Cuando mencionó a Furia, opinó: "A ella le alimentan el ego que tiene diciendo que da contenido, y ella misma lo dice. Me parece que la suben y, en algún momento, la van a bajar de un balazo".

"La van a bajar muy pronto desde el adentro, y desde el afuera la van a sacar. Es la gran protagonista del programa, es la que mejor juega, pero hay mucha gente a la que no le gusta", agregó la ex Gran Hermano.

Más tarde, el fragmento se viralizó en las redes y los comentarios de los internautas no tardaron en llegar. "Capristo después se queja de la violencia, cuando ella está diciendo que a Furia 'la bajan de un balazo'"; "Se hacen llamar comunicadores del canal de la familia, y acá la tenés a Capristo, la reina de los valores, diciendo que 'a Furia la van a bajar de un balazo dentro y fuera de la casa'"; "¡Apología al odio se llama eso! Capristo cancelada", fueron algunos de los mensajes.