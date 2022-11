Romina llamó "degenerado" a Alfa en Gran Hermano 2022: los comentarios y memes en las redes

Fue allí donde el participante de 60 años estalló de furia y le respondió mientras se retiraba del lugar: "Ahí la verdad que no me gusta. Se pasan de tema, anda a cag...".

Ante el comentario que recibió, Alfa comenzó a hablar con sus compañeros y a manifestar sus ganas de salir de la casa más famosa del país.

"Te fuiste al pasto Romi, no comparto", le dijo Agustín al instante. A lo que ella reaccionó: "Que se enoje, no me importa".

Lo cierto es que en las redes tuvo mucha repercusión este tenso momento entre Alfa y Romina en la casa y se llenó de memes en Twitter apuntando contra la ex diputada y su fuerte frase contra Walter. La mayoría de los mensajes repudió el accionar de Romina contra su compañero.

Mirá los memes.

El picante comentario de Yanina Latorre sobre Alfa de Gran Hermano 2022, tras ver su foto desnudo

El jueves, en LAM, América Tv, las angelitas revelaron detalles íntimos de los chats que se pasan entre ellas, que incluyen videos de participantes de Gran Hermano 2022, Telefe, desnudos, en este caso Alfa.

Fue Yanina Latorre quien le comentó a Ángel de Brito que le compartió a otra de las angelitas, más bien a Nazarena Vélez y Andrea Taboada, fotos de uno de los participantes más polémicos de la casa, desnudo.

“Yo le mandé una foto a Nazarena de Alfa desnudo. El señor no es agraciado”, dijo sin filtros.

“A Nazarena le gusta ver pitos”, completó mientras todas se reían, a lo que Nazarena respondió: “Me está viendo el Bocha, te lo pido por favor. No hagas que me separe”.