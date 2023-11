El dramático relato de Tamara Paganini sobre sus intentos de suicidio: "No llegué a..."

"¿Intentaste alguna vez?", le consultó Karina Iavícoli. Y Tamara reconoció con valentía: "Sí, pero no llegué a ese microsegundo. No sabés cómo estas vivo y te queda esa sensación adentro que sabes que te vas a morir. En ese momento vos decidiste matarte y de repente abriste los ojos y estas vivo".

"Ese instante que ya sabes que no vas a estar más con toda la carga te quedó adentro. Es gravísimo pero es la vida. Es una cagada la vida y está bueno vivirla", argumentó con crudeza.

Y recordó el episodio en 2016 que la marcó y por el cual intentó otra vez atentar contra su vida al perder el sueño que tenía de toda su vida.

"Veinte años buscando bebés y quedé embarazada de un varón y una nena, mellizos. Y ahí de nuevo. Venía re bien y empecé a tomar pastillas. Esa fue la última vez que me quise matar", se sinceró Tamara Paganini .

Y en cuanto a la maternidad, reconoció que ya no tiene ese deseo: "Ya quiero otra vida, quiero vivir mi vida, no tengo tiempo para la vida de otros. Hoy mi vida es hermosa, estoy en pareja hace 12 años y me estoy poniendo mi productora".

El calvario que vivió Tamara Paganini después de su participación en Gran Hermano: "No podía..."

Faltan apenas unos días para que la casa más famosa del país abra sus puertas, y para palpitar el estreno de Gran Hermano por la pantalla de Telefe, PrimiciasYa dialogó con una de las “hermanitas” más queridas del ciclo: Tamara Paganini.

La subcampeona de la primera edición de Gran Hermano, que desembarcó en la pantalla chica local en marzo de 2001, recordó su paso por el reality, y lo duro que fue para ella “el afuera”, luego de abandonar las luces de las cámaras.

“Tenés que estar muy fuerte de cabeza y preparado para entrar a un programa así. Porque lo difícil no es estar en la casa, lo difícil es lo que viene después”, aseguró Tamara de cara al estreno del ciclo que conducirá Santiago del Moro, desde el lunes 17, y repasó lo dramático que resultó para ella reinsertarse en “la vida real”, después de pasar por un programa que, dada su magnitud, le otorgó una popularidad que le terminó jugando en contra.

“A mi me costó mucho el afuera, soportar las cosas que decían de mí, las barbaridades que inventaban. Fue muy duro y viví situaciones que fueron muy dramáticas que en algún momento contaré. Nadie me defendía, nadie me ayudaba y nadie me comprendía”, recordó.

Con dolor, pero con la madurez que logró forjar a través de los años “con mucha terapia y el haberme alejado de los medios un tiempo”, hoy puede recordar desde otro lugar lo “mal” que la pasó luego de salir de la casa.

“La vida que yo conocía, cuando salí, ya no existía”, se lamentó y agregó “no podía volver a ninguno de los lugares habituales donde había estado, como mi casa o mi trabajo”.

“Viví por poco tiempo con la plata que había ganado, porque como salió campeón Marcelo Corazza, que había entrado en la mitad del reality, se dividió el premio”, aseguró y reveló que la mayor parte del premio se lo dio a sus padres para un emprendimiento que no salió como esperaban.

El resto lo usó para vivir “por un tiempo acotado”, dado que por la gran exposición que manejaba “la gasté pidiendo comida y viajando en taxi porque no podía ni ir a un supermercado, ni tomar un colectivo”.

Tiempo después, decidió irse a vivir a Carlos Paz, y comenzó a hacer presencias en boliches, que a diferencia de lo que piensan muchos “fue donde peor la pasé y donde más agresiones recibí”, asumió.

Yo en ese momento era la loquita de mier.., la que se metió a un reality y después no se bancaba ser famosa, pero no era así, no era que no me bancaba la fama, no me bancaba que me lastimen el cuerpo, que me toquen partes íntimas, que me escupan en la calle, que me tiren cosas en mi casa, fue muy duro, muy difícil, y la loca era yo”, se lamentó y remarcó “Siempre los ataques que recibí fueron de mujeres, y ellas fueron las que más me hicieron doler el cuerpo y las emociones, incluso hasta el día de hoy”.