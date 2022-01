La tremenda frase de Érica Rivas sobre su salida de Casados con hijos.

"Re quería hacerlo. Casi soy la única que estuve siempre feliz con mi personaje y orgullosa también", comentó Rivas en una nota con Filo News y remarcó que su salida tuvo que ver con una decisión por parte de la producción de la obra: "Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista".

En la nota, la actriz reveló que se enojó mucho cuando se enteró que trascendió en TV un mail que ella envió a los guionistas. "Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo", recordó.

Rivas indicó que lo que desencadenó su salida fueron los reclamos que ella presentó. "Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevo... porque soy un grano en el orto", sentenció.

Darío Lopilato habló sobre la posibilidad de hacer Casados con hijos

En una nota con PrimiciasYa.com, Darío Lopilato se refirió la posibilidad de hacer Casados con hijos en el teatro.

"Es una materia pendiente volver con Casados con hijos. Si es de Dios se va a a dar y sino es porque no tenia que ser", sostuvo el actor.

La versión teatral de la sitcom estaba prevista para enero de 2021. Sin embargo, ante el aumento de casos por COVID, los productores decidieron cancelar el proyecto.