La triste declaración de Flor Vigna sobre Luciano Castro, a cuatro meses de la separación

En ese marco, Flor habló con Intrusos e hizo una dolorosa declaración. “Estoy bien. En realidad, tienen que hablar los protagonistas. Pero estoy bien. Yo lo quise mucho a Lu. Lo quiero todavía, lo quiero como hombre”, señaló con tristeza.

Y sumó: “Tengo la meta de separarme bien, de si me lo cruzo poder abrazarlo... Y con Griselda hemos compartido peluquería y me la quiero cruzar y llevarme bien”.

En medio de versiones de que Flor se habría enterado de que Griselda Siciliani le mandaba mensajes a Luciano Castro cuando aún estaban juntos, Vigna contó que no se enteró por los medios del romance de su ex y fue sugerente con sus palabras.

“Yo me enteré de otra forma. Él ya me pidió perdón de todo y yo creo que errar es humano y perdonar es divino”, remarcó.

Por último, dijo: “Me pidió perdón porque pasaron muchas cosas. Lo lindo de Lu es que siempre que se equivoca o se manda alguna, te dice la verdad y te pide perdón. Me quedo con eso”.

Luciano Castro Flor Vigna y Griselda Siciliani.jpg

Flor Vigna presentó su nuevo tema con un duro descargo tras la confirmación del romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani

A pocos días de que Luciano Castro y Griselda Siciliani confirmasen el comienzo de su historia amorosa, cuando el actor lleva separado de Flor Vigna apenas un par de meses, precisamente la cantante presentó su nueva canción 'Fui feliz' y revolucionó las redes con su profundo descargo.

“¿No te pasa que hay capítulos de vida que son muy difíciles de sentir y que te gustaría que haya un botón para apagar los sentimientos? Pero eso no existe porque no somos robots y ni siquiera la inteligencia artificial pudo crearlo”, se la escucha asegurar a Flor en el posteo que compartió en su cuenta de Instagram donde se la ve pasando de un estado de ánimo a otro.

“Y ahí toca la inteligencia emocional que es la que te ayuda a sobrevivir cuando no te queda otra que agarrar eso que te hace mierda y transformarlo, observarlo vos mismo y encontrar la capacidad para cambiar el punto de vista una y otra vez, hasta que ese proceso te hace aceptar que la vida tiene formas incómodas de invitarte al siguiente nivel”, continuó.

Al tiempo que cerró su mensaje a través del cual anunció que su nuevo tema verá la luz este jueves 23 de mayo a las 20 hs., haciendo saber sus sentimientos: “Y que a veces es necesario ponerle un punto final a lo conocido para que empiece el descubrir lo nuevo, eso que también nos merecemos. Pero, para que venga todo lo nuevo, hay que despedirse bien de lo viejo, de una forma agradecida. Dicen que nada bueno viene si uno no sabe valorar lo que ya tiene. Así que agradezco a todo lo que fui, porque fui feliz”.

Coincidencia o no, lo cierto es que Vigna se encargó de aclarar que este corto fue grabado hace más de un mes atrás y ya estaba previsto que fuera el adelanto del lanzamiento de su nueva canción. Ocurre que justo coincide con el anuncio de su ex, Luciano Castro, confirmando su nuevo romance con la ex de Adrián Suar.