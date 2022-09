Los fans de L-Gante agredieron al cronista de A la tarde: "Me pegaron una trompada en la cabeza"

Embed

Al parecer, esa información no fue del agrado de los seguidores de L-Gante, que se acercaron al móvil de A la tarde y agredieron al equipo técnico y al cronista que estaba en el ingreso al country.

Emilio Dei Cas, más conocido como Tucho, narró qué fue lo que ocurrió. "Estoy bien, pero quiero llevar tranquilidad a mi familia y a la familia de la gente del móvil. Estamos bien", advirtió el periodista.

Mientras en el piso realizaban una entrevista telefónica, al móvil se aproximaron seguidores del cantante. "Estábamos con Cipolla escuchando la nota que estaban pasando al aire, aparece alguien encapuchado y me pega una trompada en la cabeza. Nos empezaron pegar a todos, incluso a Cipolla", relató.

Por último, Tucho indicó que se retiraron con una frase amenazante. "Nos gritaron: 'dejen de ensuciar al pibe'. Yo no creo que hayan sido personas del entorno de L-Gante porque nos pegamos trompadas a todos", concluyó.

La reacción de L-Gante cuando le preguntaron por el romance con Wanda Nara

El miércoles en LAM (América TV), L-Gante habló abiertamente sobre su vínculo con Wanda Nara, con quien se mostró en los últimos días. "Es una mujer famosa y, si nos ven juntos, se arma alboroto", afirmó.

El referente de la cumbia 420 recordó cómo fue que se conocieron. "La crucé n un evento de boxeo del Chino Maidana. Estábamos ubicados en un lugar uno al lado del otro", detalló.

Cuando el notero de LAM le consultó por el supuesto romance con la rubia, L-Gante fue contundente: "Cualquier puede tener pareja. Cualquier que esté en estado en soltería. Lo de Wanda son especulaciones del mundo digital".

Al finalizar, el artista reiteró que está distanciado de Tamara Báez y explicó que no quiere entrar en ninguna polémica con ella. "Es que yo solo digo que me separé. No tengo nada más para decir, por respecto. Yo no quiero retrucarle nada a mi ex porque es la mamá de mi hija. No quiero que cuando crezca me vea hablando de la mamá", cerró.