El picante comentario de Wanda Nara a L-Gante tras los reclamos económicos de Tamara Báez

Lo cierto es que salió el tema de la torta que la rubia había ido a buscar a la casa del nene pastelero -Joaquín Nahuel- a un barrio cercano al de L-Gante, entonces éste la invitó a su casa y la rubia le pidió un asado. "Dale, ahí sí te invito a comer yo. Viste que decían que habíamos pagado una millonada", disparó entonces el cantante. Y rápida de reflejos, Nara lanzó un misil destinado claramente a Tamara Báez al asegurar: "Y pagué yo. Debe haber sido el primer hombre al que invité yo, pero era una reunión de trabajo".

"¡Qué lujo! Lo único que pagué yo fue la propina del mozo", agregó el jurado de Canta Conmigo Ahora para, de alguna manera, aclarar que él no se hizo cargo de la cena de trabajo según la calificaron ellos. En tanto, en otro tramo de la charla Wanda agregó picante “Pagué yo, si eso te trajo problemas te puedo pasar el comprobante de la tarjeta”, así como también le recordó: “Vos te pediste lo más barato de la cuenta”. Claro que la repuesta de L-Gante no fue otra que “No sabía qué pedir, [había] muchas cosas raras”, dando por cerrado el tema.

Wanda Nara y L-Gante juntos en un vivo de Instagram: “¿Haremos buena pareja?”

Este jueves por la noches, después de un día en el que ambos volvieron a ser noticia, Wanda Nara y L-Gante irrumpieron en las redes sociales con un vivo de Instagram, y sorprendieron a casi 100 mil personas que se unieron a a la transmisión.

Por algunos minutos, LAM (América TV) transmitió el live, y captó justo el momento en que la empresaria, transmitiendo en pantalla partida con L-Gante, se refería a los rumores que los vinculaban, y la ex de Mauro Icardi le disparó muy cómplice al cantante: "¿Haremos buena pareja?" entre risas.

Esta semana fueron muchas las versiones que se tejieron en el marco de esta nueva relación entre la investigadora de ¿Quién es la máscara? y el referente de cumbia 420, y cada rumor que surge parece alimentar más la unión de esta nueva dupla que se está llevando todas las miradas.

Luego de aparecer "por separado" en el vivo, ambos se mostraron juntos, sin prejuicio, y si bien se encontraban promocionando la nueva línea de indumentaria de la ex de Maxi López, la onda entre ambos es cada vez más visible. Esta semana, ambos fueron protagonistas no solo de rumores de romance que los involucran, sino también de escandalosas separaciones, cada uno con su ex.