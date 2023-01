La venganza de los empleados de Gerard Piqué con su nueva novia Clara Chía y el "complejo de inferioridad"

El tema ya alcanzó 126 millones de reproducciones en Youtube y la letra se volvió viral por algunos párrafos como: “A ti te quedé grande / y por eso estás con una igualita que tú” o “Yo valgo por dos de 22 / Cambiaste un Ferrari por un Twingo / Cambiaste un Rolex por un Casio”.

Y más allá de que el fin de semana Gerard Piqué ironizó sobre el tema en un streaming múltiple, la realidad es que hoy se supo que su novia no la está pasando para nada bien.

El periodista español Jordi Martin habló hoy en Intrusos y contó que la joven trabaja en una de las empresas del ex futbolista. "Los trabajadores de Cosmos, la empresa de Gerard Piqué, donde trabaja su novia, Clara, le han puesto la canción en la oficina", expresó el colega.

Por otro lado sostuvo que tiene un complejo de inferioridad: "A él le gusta ser protagonista y con Shakira no podía ser. La gente debe saber en el mundo entero, él tiene un complejo de inferioridad".

"Me encantaría saber que el mundo entero sepa por qué Piqué en 12 años no fue a conocer a Barranquilla a conocer las raíces de su mujer, porque es un racista. Sus hijos llevan raíces colombianas y por qué no ha ido", puntualizó.

Por qué se peleo Lionel Messi con Gerard Piqué

Además contó el motivo por el que Lionel Messi y Gerad Piqué que jugaron juntos desde las inferiores del club terminaron mal: "El presidente del Barcelona le dijo a los capitanes, eran 3, que se bajen el sueldo porque estaban mal financieramente. Dos aceptaron y Gerard Piqué dijo que no. Eso molestó a Messi que es muy leal y Antonela era feliz en Barcelona, ahí se rompió la relación", confirmó el periodista.

Shakira y Bizarrap: La letra completa de la “BZRP Music Session número 53″

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo

No quiero otra decepción.

Tanto que te las dabas de campeón

y cuando te necesitaba,

diste tu peor versión.

Sorry, baby, hace rato

que yo debí botar ese gato.

Una loba como yo

no está pa’ novatos.

Una loba como yo

no está pa’ tipos como tú.

Pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande,

y por eso estás

con una igualita que tú.

Esto es pa’ que te mortifiques

mastique y tragues, tragues y mastiques.

Yo contigo ya no regreso

ni aunque me llores ni me supliques.

Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen.

Yo solo hago música

Perdón que te sal-pique.

Me dejaste de vecina a la suegra

con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura.

Las mujeres ya no lloran

las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente es igualita que tu.

Pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande,

y por eso estás

con una igualita que tú.