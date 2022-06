La Voz Argentina 2022: la reacción de Marley ante el posible despido de Ricardo Montaner

Embed

Muchos seguidores de Montaner quedaron asombrados al leer ese mensaje.

Sin embargo, todo se trató de una broma del intérprete de Cachita.

En la gala del martes en La Voz Argentina 2022, Montaner intentó sumar a Vanesa Magnano a su equipo, con una estrategia muy clara: trató de conmover a la joven.

"No me dan más oportunidades. Los directivos me dijeron que gano 'La Voz Argentina 2022' este año o me despiden... y tú serías la culpable", le dijo el cantante a la aspirante.

Pese a su estrategia, Vanesa prefirió irse con Lali Espósito.

En su Twitter, Montaner siguió la broma y aseguró que ya no sería parte de La Voz Argentina 2022.

image.png

La palabra de Marley luego del polémico tuit de Ricardo Montaner sobre su futuro en La Voz Argentina 2022

El mensaje de Ricardo Montaner en su cuenta de Twitter sobre su futuro en La Voz Argentina 2022 generó un revuelo enorme.

En una nota con Primicias Ya, Marley habló sobre el futuro del artista como coach.

"Era un chiste", exclamó el conductor del certamen y remarcó que Montaner no deja el programa.

"No se va de acá", sentenció Marley, despejando cualquier tipo de duda.