Los motivos por los que podrían despedir a Ricardo Montaner de La Voz Argentina 2022

Jurado La Voz Argentina - Vanesa Magnano.jpg

Fue en la 'pelea' de los coach en sus intentos por ser elegidos por la participante, cuando de repente Ricardo Montaner le aseguró a Vanesa "Ya me hablaron de la dirección. Me dijeron que si este año no lo ganaba, ya me despedían". E inmediatamente apuró irónico a la concursante, pero siempre a modo de broma, "No me dan más oportunidades. Gano ' La Voz Argentina' este año o me despiden y tú serías la culpable".

Embed

En ese momento sus hijos le consultaron, entonces, al intérprete de Cachita quién tomaría su lugar, por lo que el papá de Evaluna disparó "¿Quién vuelve? El Puma Rodríguez, que conste". En tanto, a pesar de sus esfuerzos por convencer a la participante por hacérsela para su equipo, Magnano eligió el equipo de Lali Espósito quien saltó de alegría. ¿Y cuál fue la reacción del cantante internacional? Siguió la broma desde su cuenta de Twitter, asegurando haber sido despedido de La Voz Argentina 2022, generando toda clase de repercusiones por parte de los fanáticos del programa.

TW Ricardo Montaner despedido de La Voz Argentina.jpg

El tremendo enojo de Ricardo Montaner con sus hijos Mau y Ricky en La Voz Argentina 2022

Hace unos días Ricardo Montaner se enojó y mucho con sus dos hijos Mau y Ricky, con los que comparte jurado de La voz Argentina 2022. Lo que sucedió es que los cantantes bloquearon a su papá para que una de las participantes no pueda elegir sumarse a su grupo. El músico entró en cólera y afirmó al aire que quedaban desheredados.

Todo pasó cuando Jazmín Sparta conquistó a todos en la audición a ciegas con una versión de El adivino, de Abel Pintos. En tanto, tras todo este episodio, la joven de 19 años dijo: "No tendría que ni pensarlo, me parece que es una persona muy centrada y sabia, no solo en lo musical, me gustaría aprender mucho con él".

montaner y participante.jpg

"Me bloquearon, quiero que lo sepas. También quiero que sepas que tengo una granja de pollos, y ellos eran parte de la herencia de eso. Yo quería que te vengas conmigo y ahora estos dos están desheredados, no les voy a dar ni un pollo", declaró Montaner.

"Quiero que elijas a Lali o a la Sole", pidió el cantautor a la joven que terminó eligiendo el grupo de los hijos tras escuchar el discurso de ellos. "Yo puedo bloquear a Montaner una vez sola. Si me gasté este bloqueo, bloquear a mi padre, perder mi herencia... el único bloqueo a Montaner lo utilizamos con vos. Somos los que más hemos arriesgado por ti", señaló el hermano mayor del dúo.