La Voz Argentina 2022: la sorpresa de Marley al reconocer un ex Operación Triunfo

Se trata de Adrián Ocampo, quien llegó al reality sumándose al team de Ricardo Montaner y el conductor destacó lo bien que cantó I was born to love you de Queen.

Embed

"¡Yo lo conozco! Estuvo en Operación Triunfo, claro. De ahí lo conozco", exclamó Marley al darse cuenta de quién se trataba.

“¡Felicitaciones! ¿Cómo estás, tanto tiempo? ¡No lo puedo creer! Le estaba preguntando a ellos todo de voz y de repente veo en el monitor y le digo ‘¡lo conozco!’”, expresó el conductor en charla con Ocampo.

“¿Sabés que cantás diez veces mejor que lo que cantabas en la época de Operación Triunfo? Pasó década y media o más pero es impresionante lo que cantás ahora. Cantabas bien entonces, pero ahora es otro nivel”, lo elogió el conductor.

marley.jpg

La Voz Argentina 2022: se quebró al contar que sufrió abuso

Antes de salir al escenario de la audición a ciegas, Naiquen Galizo habló con Marley y allí se quebró al relatar su historia. La joven de 32 años, oriunda de Lincoln, contó que había empezado a cantar folclore desde muy pequeña en un coro y que la música la salvó.

”Así me podía expresar y sacar muchas cosas que tenía. Como siempre digo, la música me salvó la vida en un montón de aspectos. Yo sufrí abusos de chica”, reconoció con dolor.

“La música me sacó adelante. Todo lo que siento, sea lindo o feo, bueno o malo, lo saco con la música. Cantar, para mí, es una terapia”, agregó Galizo.

La participante se quebró luego tras cantar ante el jurado y ante la pregunta de Soledad Pastorutti de cómo comenzó con la música.

“Empecé un coro muy chiquita en Lincoln, con mucha gente. Y después, en mi adolescencia, pasé cosas muy feas y la música me salvó la vida”, indicó conmovida. Y luego reconoció que sufrió abuso.