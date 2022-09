La Voz Argentina 2022: Las furiosas denuncias de Julia Ferrón tras quedar fuera de competencia

julia ferrón team ricardo montaner.jpg Julia Ferrón formó parte del team de Ricardo Montaner durante su participación en La Voz Argentina 2022 (Telefe).

Así como también deslizó que la producción demostraba una clara preferencia por los participantes más jovencitos, al relatar que a lo largo de las grabaciones “Se generó un ambiente como que los viejos ya estábamos grandes para estar ahí... Y yo creo que esto de la música no tiene edad... Esto no tiene edad y eso es discriminación, también”. Además, denunció cierto favoritismo estético: “La cuestión de la imagen... Vos ves el team de Mau y Ricky, son todas chicas muñequitas y los chicos también. Se busca un producto para después venderlo”, sentenció visiblemente desilusionada.

Claro que no todos fueron palos para el reality musical de Telefe, al remarcar que está agradecida por la oportunidad tan linda que le dio el programa "más allá de todo lo que pasa después". Al mismo tiempo, reveló que ya empezaron a contratarla para distintos shows como el que dio el fin de semana: "Me pegué una escapada el sábado, sin decir nada, porque la producción no quería que me mueva del hotel. Fui hasta Salto para hacer un show porque obviamente tengo que seguir pagando mis cuentas, tengo que dejarle dinero a mi hijo...".

Julia Ferrón también denunció a uno de los teams de La Voz Argentina 2022

Pero claro que eso no fue todo, porque la ex participante de La Voz Argentina 2022 además de contar que se bajó del show del Movistar Arena que darán los 16 finalistas del reality porque no le permitían llevar a su hijo, también arremetió duro contra Mau y Ricky.

Si bien en todo momento se mostró agradecida por el apoyo de su coach, Ricardo Montaner, no tuvo inconveniente alguno en apuntar contra sus hijos, quienes -según relató- le criticaron los arreglos que le había indicado su coach. Así cuando, en su último programa, el dúo venezolano le iba a dar devolución, Julia bromeó diciendo “Mejor ustedes no”, recordando la crítica devolución anterior. Y “Ellos se lo tomaron a mal", denunció.

Julia Ferron Mau y Ricky.jpg Según Julia Ferrón, su altercado con Mau y Ricky habría determinado su eliminación de La Voz Argentina 2022.

Y con la misma tranquilidad en su hablar, Julia Ferrón calificó a los hijos de Ricardo Montaner de "Niñitos muy cuidados por sus papis" y agregó con un dejo de resentimiento: "Esta carrera la han logrado gracias al apellido Montaner. Están como subidos a un pedestal y nadie los puede alcanzar".

En tanto, ya hacia el final de la charla con la radio de Arrecifes, la ya ex participante de La Voz Argentina 2022 aseguró que tras el enojo de los hermanos por su ironía, fuera de cámara Mau y Ricky le hablaron. “Me dijeron que me bajaban del certamen por hacer un mal chiste. Ahí entendí que los votos de la gente no es que sean tan importantes. Por otro lado, dijeron que yo era groserísima, que soy una persona ordinaria. Eso me dijeron, mientras uno me agarraba del brazo y el otro me hablaba con prepotencia. Realmente, para mí fue grave, porque no dije nada con maldad y están ensuciando mi imagen”, concluyó furiosa.