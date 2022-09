La Voz Argentina 2022: el inesperado error de un participante que quebró a Lali Espósito

Octavio Muratore - olvida la letra - La Voz Argentina 2022.jpg

De esta manera, al término de su presentación la jurado de La Voz Argentina 2022 explicó lo que significaba para ella ese tema. “A mí me emociona esta canción, yo tengo familia en Santiago del Estero y la escuché muchas veces cantada por mis tíos y mis primos. Es una familia que conoce el hambre. Entonces, esta canción... no puedo hablar” balbuceó Lali. "Te felicito porque seguiste adelante. Es dificilísimo lo que hiciste, yo me voy corriendo y no canto. Seguiste adelante, cerraste tus ojos, te tocaste el corazón, real, lo vas a ver después y la cantaste hasta el final", completó Espósito.

lali esposito y mau montaner la voz argentina 2022.jpg La emoción de Lali Espósito y Mau Montaner frente a Octavio Muratore en los cuartos de final de La Voz Argentina 2022.

En tanto, uno de sus coachs no tuvo más que palabras de aliento para el santiagueño. “La partiste, hermano. Eso que te pasó, nos pasó a todos. No es motivo para no votarte. Eres una estrella, cantas espectacular”, afirmó Ricky Montaner. Y como premio por su tesón al lograr superar un imponderable -muy habitual en los cantantes por cierto- Muratore fue elegido por los televidentes como uno de los dos semifinalistas del equipo de Mau y Ricky.

Lali Espósito llevó su Chapetour a La Voz Argentina 2022 y ni Marley se salvó

Después del chape solidario de Lali Espósito con Santi Maratea en el recital de la actriz y cantante en el estadio Movistar Arena, la jurado de La Voz Argentina 2022 llevó sus besos al reality musical de Telefe.

Lali chapes La Voz Argentina 2022.jpg Los chapes de Lali Espósito en La Voz Argentina 2022.

Así, en uno de los cortes del programa de una de las galas de los domingos, que ya en esta instancia van en vivo, Lali Espósito no dudó en hacer de las suyas y jugar un poco con sus compañeros en vista de la repercusión que su jugada puesta escénica ha venido generando desde que comenzó su Disciplina Tour.

Es por eso que primero agarró al host digital de La Voz Argentina 2022, Diego Poggi, que estaba transmitiendo para Twitch. "Acá no hay nada solidario, no hay concierto... pero bueno, es una especie de show", disparó Lali y siguió "Vamos a hacer ChapeTour. ¿Qué celebramos? El Team Lali ¡Qué equipo!", para acto seguido estamparle sus clásicos y ardientes besos ante los gritos de la platea. Y fiel a su estilo, entre irreverente y adorable, lanzó pícara: "Mi mamá me dice 'hija, dejá de besarte con tanta gente'".

Pero no conforme con ello, luego fue por Rochi Igarzábal, al escuchar a la platea cómo coreaba el nombre de la encargada de la emisión de El regreso del certamen y ex ex compañera de Lali Espósito de Casi Ángeles. En tanto, para sellar la noche de chapes en La Voz Argentina 2022, la jurado le pidió al conductor del reality que se arrodille (mide 1 metro 95 centímetros) para hacer efectivo su tercer beso de la noche.