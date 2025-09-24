Un hombre irrumpió en el estudio de La Voz Argentina y generó enorme desconcierto

Embed

¿Quién fue el reciente eliminado del team Miranda! en La Voz Argentina?

El pasado martes, La Voz Argentina 2025 (Telefe) vivió una noche intensa con el tercer round del Team Miranda!, donde uno de los concursantes quedó eliminado del reality musical.

En el inicio del programa se desarrollaron las batallas entre los miembros del equipo comandado por Juliana Gattas y Ale Sergi. Las duplas fueron: Emiliano Villagra y Joaquín Martínez, que interpretaron “Perfume de carnaval”; Sofía Verna y Eugenia Rodríguez, con “You make me feel like a natural woman”; y Thomas Guzmán junto a Pablo Cuello, que presentaron “Porque yo te amo”.

Tras las performances, los coaches tuvieron que tomar una difícil decisión. Joaquín, Sofía y Pablo fueron los tres participantes seleccionados para seguir en carrera.

Después, los tres que no resultaron elegidos —Emiliano, Eugenia y Thomas— contaron con una nueva oportunidad de brillar en presentaciones individuales. En esta instancia, la definición quedó en manos de los otros coaches: Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Luck Ra, quienes evaluaron las actuaciones para salvar a dos de ellos.

Hacia el final de la emisión, el conductor Nico Occhiato dio a conocer el veredicto. El eliminado fue Thomas Guzmán, quien no logró continuar en el certamen.

"Fue enorme todo lo que hizo", expresó Occhiato, destacando el talento y la entrega del joven artista.

La competencia avanza y cada gala se vuelve más desafiante, dejando en claro el nivel artístico de los concursantes y el compromiso de los coaches con sus equipos.