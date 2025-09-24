A24.com

¿QUÉ PASÓ?

Un hombre irrumpió en el estudio de La Voz Argentina y generó enorme desconcierto

Un sujeto ingresó al estudio, se acercó hasta Nicolás Occhiato y llamó la atención de todos con un pedido especial en La Voz Argentina 2025.

24 sept 2025, 12:00
Nicolás Occhiato volvió a cruzarse con Apolo, el padre de Thomas Dantas, un brasileño simpático y charlatán que ya había dado que hablar en su primera aparición. Esta vez, en el tercer round del Team Luck Ra en La Voz Argentina 2025, el conductor protagonizó un nuevo intercambio con él, que terminó con el hombre bailando samba sobre el escenario.

La situación se dio cuando Apolo tomó la palabra en medio de la competencia. Con un portugués bastante difícil de comprender para la mayoría, lanzó una declaración que sorprendió a todos los presentes: aseguró que tanto su hijo como Nicolás Behringer, el compañero de batalla de Thomas, “son el futuro de la nación”. Acto seguido, con la misma seguridad, añadió que había traído una pista musical y que solo necesitaba un micrófono para poder cantar.

La ocurrencia dio lugar a comentarios inmediatos. Juliana Gattas, con su humor característico, lo comparó con las figuras religiosas televisivas al señalar que se parecía a los pastores de los programas que suelen aparecer en la medianoche de la televisión argentina. La ocurrencia desató risas en el estudio. Sin embargo, pese al entusiasmo del brasileño, Nico Occhiato fue tajante y le negó la posibilidad de cantar. Aun así, buscó darle protagonismo de otra manera: le pidió que mostrara algunos pasos de la danza típica de su país.

Apolo no dudó y aceptó el desafío. Subió al escenario y se animó a bailar samba frente a todos. A simple vista, sus movimientos no parecieron demasiado virtuosos, pero el momento fue divertido y distendido. “Baila como yo”, lo alentó Nico en tono de broma, mientras el público acompañaba con risas y aplausos. Finalmente, Apolo se despidió con una frase en portugués tan enredada que ni siquiera Thomas, su propio hijo, logró descifrar. El episodio se transformó en una de las escenas más recordadas de la jornada.

¿Quién fue el reciente eliminado del team Miranda! en La Voz Argentina?

El pasado martes, La Voz Argentina 2025 (Telefe) vivió una noche intensa con el tercer round del Team Miranda!, donde uno de los concursantes quedó eliminado del reality musical.

En el inicio del programa se desarrollaron las batallas entre los miembros del equipo comandado por Juliana Gattas y Ale Sergi. Las duplas fueron: Emiliano Villagra y Joaquín Martínez, que interpretaron “Perfume de carnaval”; Sofía Verna y Eugenia Rodríguez, con “You make me feel like a natural woman”; y Thomas Guzmán junto a Pablo Cuello, que presentaron “Porque yo te amo”.

Tras las performances, los coaches tuvieron que tomar una difícil decisión. Joaquín, Sofía y Pablo fueron los tres participantes seleccionados para seguir en carrera.

Después, los tres que no resultaron elegidos —Emiliano, Eugenia y Thomas— contaron con una nueva oportunidad de brillar en presentaciones individuales. En esta instancia, la definición quedó en manos de los otros coaches: Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Luck Ra, quienes evaluaron las actuaciones para salvar a dos de ellos.

Hacia el final de la emisión, el conductor Nico Occhiato dio a conocer el veredicto. El eliminado fue Thomas Guzmán, quien no logró continuar en el certamen.

"Fue enorme todo lo que hizo", expresó Occhiato, destacando el talento y la entrega del joven artista.

La competencia avanza y cada gala se vuelve más desafiante, dejando en claro el nivel artístico de los concursantes y el compromiso de los coaches con sus equipos.

