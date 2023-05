Lali Espósito confesó el insólito percance íntimo que tuvo durante un encuentro sexual: "Nunca usen..."

Embed

"Yo, en una peformance profunda, dejándolo todo. Danza contemporánea, con la coleta de acá, con la coleta de allá. O sea, un trabajo increíble. Y en un momento, en el fragor del champagne, hago así, tuc, lo miro al chico y al lado de su cara estaba mi pelo. Por ende, toda mi peluca", sumó y continuó: "Lo que veo yo desde mi plano es la cara del muchacho y un Caniche toy al lado, que era mi pelo. Lo que él estaba viendo, entonces, era un pirinchito así (hace el gesto de pocos pelos), muy poco sexy".

"Después yo en un movimiento, agarro el pelo y pum, lo tiro en la habitación. Pero no sabía dónde había caído”, reveló entre risas y contó lo que vino después. "A la mañana siguiente, él se va en un momento a la cocina, cual persona que me iba a traer un cafecito buena onda, y yo me hago la relajada 'sí, dale, dale, ahora volvés'. Y cuando se va, empiezo a buscar el pelo".

"¿Dónde tiré el pelo? Buscaba debajo de los muebles, porque no veía el pelo. Meto la mano abajo de un mueble de la habitación y siento pelo. Entonces, digo 'es mi pelo'. Lo agarro. Agarro mi bolso rápido porque el chico volvía, meto el pelo en la cosa, chau", recordó Lali.

"Cuando llego a mi casa, después de toda esta situación, saco mi pelo, y con mi pelo venía enganchado algo. Y digo '¿qué es esto que está en mi pelo?’. ¡Era el calzón de él!", finalizó entre risas con un consejo imperdible: "Nunca se pongan pelucas y follen".

Lali Espósito desató un importante debate sobre la inteligencia artificial tras compartir el mensaje de Britney Spears

Hace unas semanas Lali Espósito lanzó al mercado "Lali", su nuevo trabajo discográfico con el que está maravillosamente posicionada al tope del ranking de ventas. Allí precisamente no sólo homenajea a Moria Casán, sino también a Britney Spears con algunas icónicas frases, como "You drive me" de Crazy en Obsesión.

Así fue que la reina del pop argentina no dudó en celebrar el éxito de su disco compartiendo en las redes su felicidad. "Es de las cosas que más me emocionan de este proyecto porque uno de mis deseos más grandes era que eso pasara. Quería que volviéramos a 'tocar' el arte, la pieza. Quería que nos quedemos ese recuerdo y amo ver que así es. ¡Gracias!", escribió en su cuenta de Twitter.

Y tras ello, subió en sus Instagram Stories un clip con un saludo, nada más y nada menos que de Britney Spears felicitándola y haciéndose eco del homenaje de la argentina hacia ella.

"Hola, soy Britney Spears. Necesitaba que sepas que amo tu canción ‘Obsesión’ y el homenaje que le hacés a mi canción ‘Crazy'.Hiciste un increíble trabajo. Seguí rockeándola con tu nuevo álbum. Te amo, dulce", dice el breve mensaje de la cantante americana.