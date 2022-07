Lali Espósito deschavó a Soledad Pastorutti con un dato íntimo en La Voz Argentina 2022

A lo que ella respondió: “Mirá, ya estoy lista yo. Me gusta mucho dar ese perfil. La gente me dice: ´Yo quiero ser tu amiga, quiero ir de joda´. Qué lindo, gracias”. Ahí Montaner intervino en la conversación: “Lo peor es que la gente cree que uno anda de joda siempre”.

“Pero la gente no cree mal en el caso de Lali. Ella disfruta mucho y está bien”, acotó Soledad Pastorutti. Y Ricardo insistió: “No, Lali siempre está trabajando”. Y Lali Espósito admitió entre risas: “Eso es verdad, pero cuando no estoy trabajando suelo estar de joda”.

Ahí, la intérprete de Disciplina reveló el costado desconocido de su compañera de jurado: “Vamos a contar la verdad: la gente cree, de hecho medios de este país han sacado notas diciendo: ´Soledad Pastorutti se fue antes de la fiesta´ -en referencia al evento que se hizo post Martín Fierro-. Indignada estoy, porque yo he perreado con esta mujer hasta las seis de la mañana. La Sole es la más fiestera de todas, es la que más te acompaña. No digan cosas que no son, porque ella es íntima con la fiesta”.

A lo que La Sole le dio la razón a su compañera y Lali la invitó a perrear junto a la participante. “No te hago la vertical porque no puedo por la ropa”, lanzó la cantante de folclore. “Pero si sos una atleta. Quería reivindicar tu posición de fiestera”, le dijo Lali.

Lali Espósito enamorada de un participante de La Voz Argentina 2022

El mendocino Francisco Escudero, de 25 años, logró conmover a la jurado del reality e intérprete de Disciplina, Lali Espósito, al cantar Soltar de Dante Spinetta.

“Fran, estoy totalmente enamorada de vos. Es todo lo que te voy a decir. No puedo creer lo lindo que cantaste. ¿Qué te puedo decir que no te vaya a decir todos los que se dieron vuelta, que son tremendos equipazos?”, dijo Lali conmovida tras escuchar al joven.

Y remarcó: “Sos una bestia, moriría por tener tu voz. Espero que lo consideres”. Sin embargo, pese a los fuertes elogios de Lali Espósito, el participante optó por elegir el equipo de Mau y Ricky, que según explicó era el que más se acercaba a lo que él quería hacer profesionalmente con la música para su carrera.

“Me dolió, esto me dolió de verdad”, se lamentó Lali al escuchar su decisión de integrar el team de los hermanos Mau y Ricky Montaner.