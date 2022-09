Lali Espósito peló microbikini desde las playas de Israel ¡Y derritió las redes!

Lali Espósito bikini Israel 1.jpg Lali Espósito en las playas de Tel Aviv, Israel.

Claro que cuidando al extremo del sol su rostro, Lali Espósito sumó a su outfit playero una enormes gafas oscuras y un sombrero que no se quitó ni siquiera para adentrarse en el agua.

Lali Espósito bikini Israel posteoOK.jpg Lali Espósito en las playas de Tel Aviv, Israel.

Como era de esperarse, fue cuestión de minutos para que su posteo cosechase miles de likes superando los 700 mil en menos de un día. Además, amigos y desconocidos festejaron y alentaron a la cantante con los más alentadores comentarios. Así, famosas como Guillermina Valdes y Sofía Jujuy Jiménez le dejaron fueguitos, corazones y mensajes como "Lo bomba que so", mientras que Stefy Xipolitakis la halagó con un contundente "Bombaaaa".

Lali Espósito bikini Israel 2.jpg Lali Espósito en las playas de Tel Aviv, Israel.

Lali Espósito armó su "fernet viajero" en la tevé de España

Tras la final de La Voz Argentina 2022 a mediados de septiembre, Lali Espósito estuvo como invitada al programa El Hormiguero de España donde promocionó su Disciplina Tour y explicó el paso a paso de su "trago favorito".

lali esposito.jpg En su paso por la televisión española, Lali Espósito le enseñó al conductor de El hormiguero a hacer "el viajero".

Se trata del clásico Fernet con Coca que la cantante se animó a preparar al aire con una botella cortada y le dio de probar al conductor Pablo Motos una vez terminado el trago. "Esto es lo que se llama 'el viajero'. En la Argentina hay mucha joda", contó Lali Espósito, dando detalles de la bebida que más le gusta tomar en juntadas con amigos o cuando sale.

"Esto es algo muy de barrio, se hace donde yo crecí", precisó la artista de 30 años. Y agregó: "Es una bebida italiana pero es argentina, no me importa, para mí lo hizo un argentino". "Se pone 70 - 30", remarcó Lali mientras iba cortando la botella de plástico y dándole forma al borde con un encendedor para no cortarse los labios.

Luego de darle de probar el trago al conductor, él expresó con humor y no tan convencido de lo que bebió: "Como beber de una coca cola y chupar un mueble".