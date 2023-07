Lali Espósito reveló el problema de salud que la preocupó e hizo cambiar: "No sabía decir..."

“Te voy a ser muy sincera... Lamentablemente yo vengo de pasar un momento de mucha ansiedad nivel dramático. Que esto no lo conté, pero amerita a full tu espacio para esto", comenzó Lali su relato.

Y siguió: “Yo soy una persona que trabajo y trabajo y siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien. Y aparte en la vida privada pasan cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno".

"Pero lo cierto es que vengo de un momento en que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’. O sea, real. Por suerte la gente que me acompaña me dijo ‘tranquila, lo acomodamos’”, reconoció la artista.

Lali explicó que debió aprender a parar un poco su ritmo laboral porque le estaba repercutiendo a nivel físico y mental: “Recién a mis 30 años años pude decir ‘no puedo’. Yo no sabía decirlo. Para empezar, no sabía decir que no, que es un gran problema, y segundo, no sabía decir ‘no puedo’. Porque significa ¿Cómo que yo no puedo? Si yo puedo todo. Me mal acostumbré a poder muchas cosas locas a la vez”.

"Por primera vez en mi vida del año pasado a este estoy reacomodando mi trabajo porque te come. Está todo bueno pero cuando te empieza a dar una taquicardia y te tiembla el brazo decís: ‘che, esto es raro, debería chequear con un profesional si es normal’", se sinceró la actriz y cantante.

"Y me di cuenta hoy, cada uno se va dando cuenta de las cosas a su ritmo, lo importante que era preservar mi psiquis y mi emoción, que aparte es con la que trabajo", finalizó.

Durísima respuesta de Lali Espósito a Coscu: "Cuando sos gil..."

Después de haber estado en el ojo de la tormenta por poner en duda la autoría del tema Corazón Vacío de María Becerra y la grave denuncia de Néstor en Bloque en su contra, Coscu sumó otro inesperado frente de conflicto.

Esta vez, fue Lali Espósito quien le dedicó un durísimo tuit, luego de que se viralizara un video donde el streamer hablaba con términos desagradables sobre el prototipo de mujer que le atrae, dando hasta puntajes, y mencionó a la cantante.

Coscu había dejado de seguir a Lali Espósito en Instagram, luego de ver que la cantante le dio "me gusta" a un posteo en contra suyo tras la polémica con Becerra.

"Amigos les digo mi tipo. Ya si es enana, ya tiene 6 puntos arriba... Me das una enana con dos cabezvocih y linda de cara, o sea, Lali Espositardo", decía en una transmisión en vivo Martín Pérez Disalvo en el video que recordó una usuaria en las redes.

Al ver esto, Lali le contestó sin filtros desde su cuenta de Twitter, recibiendo el total apoyo de sus fans: "Cuando sos gil normalmente sos MUY gil. Si te crees tan pi.. comparemos las pi... Yo la pongo sobre la mesa. KO girl power. Besitos".